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Аватар дмитрий быстров (camora)
21.04.2011 22:26 #
Реализовано

сделать покупку жд билетов по россии и европе

а замутите еще с ржд росии
и еще с европейскими жележными дорогами тогда б банк вообще был бы потрясающим smile:)
6

Комментарии 6

rdc
#
И бонусную карточку с ж/д милями ;D
camora
#
smile:shuffle: именно
темболее жд популярный транспорт
Антон Кулаков
#
И бонусную карточку с ж/д милями

rdc


Лучше общие мили для авиа и жд.
Игорь Лейко
#
Сын работает в компании, которая делает и поддерживает ticket.rzd.ru. smile:) Так что представляю себе, как непросто будет банку реализовать продажу билетов...
camora
#
в россии все сложно реализовать smile:D
VEI
#
06.09.2012 в 12:47 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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