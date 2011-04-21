Внимание! В вашем браузере отключено выполнение JavaScript. Возможно неоптимальное отображения ряда элементов сайта и недоступность удобного функционала.
Вход
Банки
Продукты и услуги
Вклады
Потребительские кредиты
Ипотека
Кредитные карты
Дебетовые карты
Автокредиты
Микрозаймы
Специальные предложения
Мастер подбора кредитов
Кредиты для бизнеса
Лизинг
РКО
Курсы обмена валют
Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор ипотеки
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash back
Получите кредит или кредитную карту и выиграйте 4 000 !
Участвовать
Банки и компании
Банки Москвы
Банки России
Микрофинансовые организации
Национальная платёжная карта «Мир»
Банки на карте
Книга памяти
Бюро кредитных историй
Вакансии банков
Резюме специалистов
Новости
Все события дня
Лента новостей
Тема дня
Обзор прессы
Видео
Звезды в банке
Интервью
Пресс-релизы
Исследования
Мнение
Банковский словарь
Курсы ЦБ
Мероприятия
Партнёрские материалы
Рейтинги
Народный рейтинг
Финансовые показатели
Кредитные рейтинги
Служебный рейтинг
Общение
Форум
Отзывы о банках
Вопрос — ответ
Друзья банков
Блоги
Сервисы
Кредитные истории
Мастер подбора кредитов
Мои вклады
Перевод с карты на карту
Онлайн обмен валюты
Оплата кредита онлайн
Банк года
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Страхование
Инвестиции
Связь и интернет
Бонусный клуб
Главная
•
Друзья банков
•
Авангард
•
Идеи
•
сделать покупку жд билетов по россии и европе
Предложить идею
Вступить в сообщество
Правила сообщества
О банке «Авангард»
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
дмитрий быстров
(camora)
21.04.2011 22:26
#
Реализовано
сделать покупку жд билетов по россии и европе
а замутите еще с ржд росии
и еще с европейскими жележными дорогами тогда б банк вообще был бы потрясающим
6
Комментарии
6
rdc
22.04.2011 20:17
#
И бонусную карточку с ж/д милями ;D
0
camora
23.04.2011 08:43
#
именно
темболее жд популярный транспорт
0
Антон Кулаков
03.05.2011 20:08
#
И бонусную карточку с ж/д милями
rdc
Лучше общие мили для авиа и жд.
0
Игорь Лейко
05.05.2011 01:18
#
Сын работает в компании, которая делает и поддерживает ticket.rzd.ru.
Так что представляю себе, как непросто будет банку реализовать продажу билетов...
0
camora
10.05.2011 10:36
#
в россии все сложно реализовать
0
VEI
06.09.2012 12:47
#
06.09.2012 в 12:47 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
0
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь
или
зарегистрируйтесь
.
Комментарии 6
темболее жд популярный транспорт
Лучше общие мили для авиа и жд.