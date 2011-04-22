На рассмотрении

Расширение персонального кредита или кредита наличными

Допустим, я имею возможность платить 3 тыс. в месяц. В банке мне предлагают:

1) купить вещь за 30 тыс. в кредит на 12 мес., платить по 3 тыс. в месяц

ИЛИ

2) купить 2 вещи по 30 тыс. (всего на 60 тыс.) в кредит на 30 мес. и платить по 3 тыс в месяц

Я выбрал 1 вариант

После этого прошло полгода, и я захотел купить еще одну вещь за 30 тыс.

Банк предлагает мне воспользоваться еще раз вариантом 1. Но в этом случае

мне придется в течение полугода платить по 6 тыс. (по 3 тыс. за каждый из

двух кредитов), что мне не подходит. Я же предпочел бы платить те же

3 тыс. в мес., но в тчение еще 27-28 месяцев.



В общем, нужна возможность увеличения суммы кредита без увеличения

ежемесячных платежей за счет увеличения срока.



Вариант с кредитной картой не подходит, поскольку он дороже

и по ежемесячному проценту и по обналичиванию

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