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Аватар Marina (mary220)
22.04.2011 18:05 #
На рассмотрении

Кобрендинговые карты MilleMiglia (Alitalia)

Тема про кобрендинговые карты уже была, но она отмечена как реализованная. Поэтому я решила начать новую.
Кобренд с S7, это конечно хорошо. Но такие программы уже есть, кроме того, они рассчитаны на людей, которые ездят по России.
Кобрендовой карты с MilleMiglia - Alitalia(ни кредитной ни дебетовой) в России пока не существует. Хотя людей, которые регулярно пользуются именно этой авиакомпанией очень много. Может есть смысл выйти с ком. предложением?
Спасибо.
4

Комментарии 4

unicreditbank
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27.04.2011 в 13:48 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
unicreditbank
#
Mary220, благодарим за идею!

Мы хотим обратить Ваше внимание на то, что кредитная карта S7 Priority –Visa-UniCreditCard позволяет пассажирам накапливать Мили за перелеты и обменивать их на премиальные авиабилеты как от компании S7 Airlines, так и от участников авиационного альянса oneworld (www.oneworld.com) и партнеров программы (полный список партнеров на www.s7.ru).
g000phy.ya.ru
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Подсказка: кроме альянса oneworld есть еще и другие альянсы.
Stanislav2
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Выбор альянса oneworld очень своеобразный. Есть ли планы на распространенные альянсы? Star Alliance или Sky Team?
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