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Marina
(mary220)
На рассмотрении
Кобрендинговые карты MilleMiglia (Alitalia)
Тема про кобрендинговые карты уже была, но она отмечена как реализованная. Поэтому я решила начать новую.
4
Кобренд с S7, это конечно хорошо. Но такие программы уже есть, кроме того, они рассчитаны на людей, которые ездят по России.
Кобрендовой карты с MilleMiglia - Alitalia(ни кредитной ни дебетовой) в России пока не существует. Хотя людей, которые регулярно пользуются именно этой авиакомпанией очень много. Может есть смысл выйти с ком. предложением?
Спасибо.
Комментарии 4
Мы хотим обратить Ваше внимание на то, что кредитная карта S7 Priority –Visa-UniCreditCard позволяет пассажирам накапливать Мили за перелеты и обменивать их на премиальные авиабилеты как от компании S7 Airlines, так и от участников авиационного альянса oneworld (www.oneworld.com) и партнеров программы (полный список партнеров на www.s7.ru).