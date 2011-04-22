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На рассмотрении

Кобрендинговые карты MilleMiglia (Alitalia)

Тема про кобрендинговые карты уже была, но она отмечена как реализованная. Поэтому я решила начать новую.

Кобренд с S7, это конечно хорошо. Но такие программы уже есть, кроме того, они рассчитаны на людей, которые ездят по России.

Кобрендовой карты с MilleMiglia - Alitalia(ни кредитной ни дебетовой) в России пока не существует. Хотя людей, которые регулярно пользуются именно этой авиакомпанией очень много. Может есть смысл выйти с ком. предложением?

Спасибо.

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