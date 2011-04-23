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Реализовано

Давать клиенту на подпись уже заполненное заявление о закрытии вклада

При закрытии вклада по сроку приходится заполнять рукой заявление о закрытии вклада, вписывая туда ФИО, паспорт, номер договора и сумму прописью. Не очень удобно при наличии нависающей очереди за спиной. Чем вызвана необходимость именно ручного заполнения, почему нельзя распечатать уже заполненное заявление и дать его на подпись клиенту?

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