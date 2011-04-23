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23.04.2011 00:52 #
Реализовано

Давать клиенту на подпись уже заполненное заявление о закрытии вклада

При закрытии вклада по сроку приходится заполнять рукой заявление о закрытии вклада, вписывая туда ФИО, паспорт, номер договора и сумму прописью. Не очень удобно при наличии нависающей очереди за спиной. Чем вызвана необходимость именно ручного заполнения, почему нельзя распечатать уже заполненное заявление и дать его на подпись клиенту?
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Комментарии 3

Natalya.V.Polyakova
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23.04.2011 в 11:10 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ivan_artamonov
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В настоящий момент Ваше предложение принято и отправлено на оценку.
После оценки данной идеи будут понятны сроки ее реализации.
Дополнительно хотелось бы сообщить о том, что в настоящее время Клиенты Банка, оформившие вклад, обслуживаются без очереди.
Спасибо!

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
ivan_artamonov
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02.03.2012 в 19:27 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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