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кредитная карта Visa Aeroflot не только для зарплатников

Пользуюсь дебетовой Visa Gold Aeroflot по льготному тарифному плану. Карта устраивает во всем, но очень хочется превратить её всё же в кредитную. Проблема в том, что мой работодатель не является, в отличие от меня, лояльным клиентом, а Сбербанк предлагает кредитные кобренды с Аэрофлотом только зарплатникам. Возникает парадокс: лояльные незарплатные клиенты банка с хорошим оборотом по своим картам не могут получить желаемый продукт, который могут, но не факт, что захотят получить те клиенты, которые зачастую нелояльны к банку, т.к. зарплатный проект "не выбирают". И если уж совсем мечтать, то также хотелось бы более дружелюбных тарифов по этому продукту (понятно, что кобренд дороже, но не настолько же, насколько он дорог даже в пакетном предложении сейчас) возможно с градацией тарифов в зависимости от оборотов по той же самой карте...



Да, еще парадокс в том, что эту кредитку может получить человек, взявший в Сбере потребительский кредит, пусть и на 10 тысяч рублей. А, например, человек, положивший в Сбербанк на тот же вклад, к примеру, 100 тысяч рублей на ту же кредитку рассчитывать не может. Для примера можно привести множество банков, где за вклад от определенного порога кредитная карта выдается с бесплатным, например, годовым обслуживанием. Или же при активном использовании выданной кредитной картой при "перешагивании" определенного порога оборота кредитка становится бесплатной (вплоть до пожизненного срока).



Хочется верить, что Сбербанк также стремится шагать в ногу со временем и наращивать свой кредитный портфель по картам в том числе используя лучшие образцы своих конкурентов помноженные на свой масштаб...

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