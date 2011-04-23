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Друзья банка «Бинбанк»
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Аватар Алексей Сорокин (Ambr)
23.04.2011 20:43 #
Реализовано

Интернет-банк для частных лиц

Бинбанк - практически единственный банк, у которого нет интернет-банка для частных лиц. Можно сказать, "последний из могикан". За последние годы этот пробел восполнили как большинство мелких региональных банков, так и практически все крупные (последним сдался Траст). И даже Кредит Европа, единственный оставшийся собрат по "без-интернет-банкию" анонсировала запуск собственного ИБ.

Интернет-банк - нужен. Хотя бы в части просмотра счетов, получения выписок и типовых платежей (телефон, интернет и т.п.).
6

Комментарии 6

Ambr
#
Сорри, пропустил. Модератора - прошу удалить дубль
Ambr
#
В смысле - снести мою "идею", которая дублирует же принятую.

Всё никак не освоюсь в этих "друзьях". Заглянул - пусто, не идей. "Ваша будет первой". А оно, оказывается, принятые не кажет smile:wall:
gusakovdmitry
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Согласен, администрация ау! Почему принятые идей куда то исчезают и их наличие столь не очевидно?
kamenkova
#
26.04.2011 в 15:01 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ANovikov
#
05.08.2013 в 15:20 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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