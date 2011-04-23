Реализовано

Интернет-банк для частных лиц

Бинбанк - практически единственный банк, у которого нет интернет-банка для частных лиц. Можно сказать, "последний из могикан". За последние годы этот пробел восполнили как большинство мелких региональных банков, так и практически все крупные (последним сдался Траст). И даже Кредит Европа, единственный оставшийся собрат по "без-интернет-банкию" анонсировала запуск собственного ИБ.



Интернет-банк - нужен. Хотя бы в части просмотра счетов, получения выписок и типовых платежей (телефон, интернет и т.п.).

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