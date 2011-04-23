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Аватар Pavel Gamolskiy (Mr. Estet)
23.04.2011 22:45 #
Ждет рассмотрения

Признание генеральной доверенности для аренды сейфов

Покидая свой город на летние месяцы, я хотел арендовать сейф для хранения документов. Мною оформлена генеральная доверенность в нотариальном порядке на ЛЮБЫЕ действия от моего имени на группу доверенных лиц.
Операционист проинформировала меня, что для доступа к ячейке другого человека такой доверенности недостаточно. Нужно оформлять новую доверенность (!) с указанием номера ячейки (!). Если генеральную дов-ть я оформляю 1 раз в 3 года, то "сейфовую" доверенность мне придётся оформлять каждое лето (в другое время сейф мне не нужен).
Оформить "сейфовую" доверенность непосредственно в отделении банка сотрудник отказалась.
Предлагаю:
1. Признавать нотариальную доверенность, где перечислены все виды банковских операций.
2. Оформлять доверенность на использование сейфа непосредственно в банке (за плату)
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