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Аватар r9590
25.04.2011 15:04 #
На рассмотрении

кредиты

пора снижать процентные ставки по кредитам кризис давно закончился господа банкиры smile:D люди давно научились считать свои деньги
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