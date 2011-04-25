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Marina
(mary220)
Отклонено
Сайт Юникредитбанка
Я прочитала, что сайт ЮниКредит Банка вновь стал лауреатом премии «Золотой сайт».
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Честно говоря, немного удивлена. Сайт, конечно, неплохой. Но уж очень шрифт мелкий. А сноски так уж совсем нечитабельны. После пары минут чтения информации чувствуешь себя немного некомфортно.Это притом, что у меня стопроцентное зрение. А тем, у кого зрение похуже, что же делать. Не знаю, может я одна такая, кто людит изучить условия любого продукта досконально, со всеми сносками. Но мне, кажется, что информация должна быть лучше визуализирована.
Комментарии 1
Шрифт на сайте Банка можно увеличить, если воспользоваться соответствующей функцией (нажать на символы ААА в правом верхнем углу экрана). Также Вы можете изменить масштаб страницы или размер шрифта в настройках Вашего браузера.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»