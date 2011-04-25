Подписаться на идею Marina (mary220)

Отклонено

Сайт Юникредитбанка

Я прочитала, что сайт ЮниКредит Банка вновь стал лауреатом премии «Золотой сайт».

Честно говоря, немного удивлена. Сайт, конечно, неплохой. Но уж очень шрифт мелкий. А сноски так уж совсем нечитабельны. После пары минут чтения информации чувствуешь себя немного некомфортно.Это притом, что у меня стопроцентное зрение. А тем, у кого зрение похуже, что же делать. Не знаю, может я одна такая, кто людит изучить условия любого продукта досконально, со всеми сносками. Но мне, кажется, что информация должна быть лучше визуализирована.

1