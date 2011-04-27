Дифференциация объемов обеспечивающих льготность

Ждет рассмотрения

Предлагаю для региональных пользователей карт World MasterCard® Airbonus сделать годовой оборот обеспечивающий льготность годового обслуживания (1000 руб.) пониженным по сравнению с существующими 360 000 руб.Данное предложение связано с тем, что в регионах значительно труднее обеспечить оборот, нежели в столицах. Думаю, что цифра в 240 000 рублей была бы и вполне достижимой, и стимулирующей к использованию карты.Надеюсь, что экономика такого продукта как World MasterCard® Airbonus позволит сделать некоторое послабление жителям имперских окраин.