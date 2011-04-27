Дифференциация объемов обеспечивающих льготность

Предлагаю для региональных пользователей карт World MasterCard® Airbonus сделать годовой оборот обеспечивающий льготность годового обслуживания (1000 руб.) пониженным по сравнению с существующими 360 000 руб.
Данное предложение связано с тем, что в регионах значительно труднее обеспечить оборот, нежели в столицах. Думаю, что цифра в 240 000 рублей была бы и вполне достижимой, и стимулирующей к использованию карты.
Надеюсь, что экономика такого продукта как World MasterCard® Airbonus позволит сделать некоторое послабление жителям имперских окраин.
Комментарии 15
Между прочим, штраф за парковку-то теперь в столицах выше, неспроста же!
Вот и с картами нужен такой чуткий подход
так я и про эту же ситуацию.
Я, конечно понимаю, что найдутся хитрозадые клиенты, которые поедут получать карты в регионы, но найдутся и те, кто неподъемный оборот будет имитировать операциями с квазикэшем и т.д. А оно надо Банку иметь 100500 поморцевых?
Я никоим образом не предлагаю увеличивать порог для столичных клиентов! Если на то пошло, то предлагаю читать предложение в следующей редакции:
"Предлагаю для региональных пользователей карт World MasterCard® Airbonus сделать годовой оборот обеспечивающий льготность годового обслуживания (1000 руб.) пониженным по сравнению с существующими 360 000 руб., не увеличивая при этом порог льготности для столичных клиентов."
В связи с изменением формулировки прошу противников предложения снять свои возражения добавив "при условии неизменности порога льготности для столичных клиентов". Неужели вам будет хуже от того, что нам станет лучше?