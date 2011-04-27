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Аватар Дмитрий Першин (Older)
27.04.2011 15:05 #
Ждет рассмотрения

Дифференциация объемов обеспечивающих льготность

Предлагаю для региональных пользователей карт World MasterCard® Airbonus сделать годовой оборот обеспечивающий льготность годового обслуживания (1000 руб.) пониженным по сравнению с существующими 360 000 руб.
Данное предложение связано с тем, что в регионах значительно труднее обеспечить оборот, нежели в столицах. Думаю, что цифра в 240 000 рублей была бы и вполне достижимой, и стимулирующей к использованию карты.
Надеюсь, что экономика такого продукта как World MasterCard® Airbonus позволит сделать некоторое послабление жителям имперских окраин. smile:)
15

Комментарии 15

Dimson_RnD
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Да и по обычному World не помешала бы такая дифференциация smile:shuffle:
Между прочим, штраф за парковку-то теперь в столицах выше, неспроста же!
Вот и с картами нужен такой чуткий подход smile;)
Scud
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Льготность обеспечивается комиссией, которую получает Авангард, как банк-эмитент, за осуществляемые по карте операции. Размер этой комиссия, надо полагать, от географии не зависит. Никаких сверхприбылей банк, судя по всему, тоже не имеет. Так что непонятно, за счет чего можно снизить порог льготности в регионах.
Older
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Немного знаком с авиаагентским бизнесом... Там еще профит есть на билетах, а не только на транзакциях... Ну и кроме того, я же не требую этого снижения. Если Банку это будет убыточно, то все просто останется по прежнему.
rdc
#
А как определять региональность?
Tokar
#
(доп.к предыдущему посту) с учетом того, что человек зареган в регионе, а карту использует в основном НЕ в этом регионе.
rdc
#
У меня полно знакомых, живущих и работающих в Москве, а прописанных в регионах? Как определить региональность?
Tokar
#
rdc.
так я и про эту же ситуацию.
Older
#
Региональность определяется по офису выдачи карты.
Я, конечно понимаю, что найдутся хитрозадые клиенты, которые поедут получать карты в регионы, но найдутся и те, кто неподъемный оборот будет имитировать операциями с квазикэшем и т.д. А оно надо Банку иметь 100500 поморцевых?
camora
#
где руководство банка пусть отклонит это предложение ибо несправедливо
therox
#
Подозреваю, при принятии этого предложения банк просто повысит стоимость World в столицах. smile:)
rdc
#
Подозреваю, банк это предложение не примет.
Older
#
Уважаемые оппоненты!
Я никоим образом не предлагаю увеличивать порог для столичных клиентов! Если на то пошло, то предлагаю читать предложение в следующей редакции:
"Предлагаю для региональных пользователей карт World MasterCard® Airbonus сделать годовой оборот обеспечивающий льготность годового обслуживания (1000 руб.) пониженным по сравнению с существующими 360 000 руб., не увеличивая при этом порог льготности для столичных клиентов."
В связи с изменением формулировки прошу противников предложения снять свои возражения добавив "при условии неизменности порога льготности для столичных клиентов". Неужели вам будет хуже от того, что нам станет лучше? smile:)
rdc
#
Тогда мы едем к вам © smile:D
Older
#
rdc, приезжайте! Гостям всегда рады! smile:)
Older
#
Кстати... Если такое возможно по обычному World, то это можно считать одним из вариантов предложения... Хотя мне кажется, что подобное проще (по экономическим показателям) сделать такую дифференциацию именно по Airbonus.
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