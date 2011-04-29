На рассмотрении
Разрешить частичную оплату милями или докупку миль
Прикидки показывают, что сейчас на средний билет в эконом-классе надо набрать оборота мильной картой примерно миллион рублей и даже больше.
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Мне, конечно, трудно судить о целевой аудитории, для которой предназначены мильные карты, но все же кажется, что банку хотелось бы сделать их доступными и для клиентов, не имеющих возможности тратить такие суммы по картам.
Поэтому предлагаю сделать возможным сделать возможным оплату милями 50-70% стоимости билетов, остальное деньгами, либо, что по сути то же самое, разрешить покупку миль.
При этом ограничить либо количество докупаемых миль (скажем, 30 тысячами в год), либо количество покупаемых билетов с частичной оплатой милями - один-два билета в год.
Комментарии 6
Оформил идею на аналогичный метод - http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2918672
На форуме проскакивали расчеты, что по обычному AirBonus будет возвращаться примерно 1.2%, а по премиальному чуть ли не 1.8%. Я решил посмотреть, во что это выльется конкретно для меня, так как возврат 1.2%, конечно же, лучше чем 0.87% от обычного World. Я задал конкретный полет Москва-Мальта и обратно для двоих человек. Около 90 тысяч миль, что для обычного AirBonus составит 2700000 руб оборота. С моими оборотами это 2-3 года. То есть получается, что я действительно получу 1.2%, но раз в три года.
У нас оборот в месяц порядка 100 тыс, в отпуск летаем дважды в год (авиабилеты стоят примерно 2-3 тыс. евро в год). И карта AirBonus для нас получается совершенно неинтересной. Если бы можно было частично оплачивать билеты - тогда можно было бы подумать. А так - три года копить на один билет...
Я не понимаю, на кого рассчитана данная карта, честно. Как-то мне больше нравится то, что есть сейчас - получать 0.87% раз в неделю на автозаправке (100 рублей в бак). Если будет частичная оплата милями - уже можно будет серьезно думать о получении AirBonus и о покупках авиабилетов в ИБ Авангарда даже в случае, если на сайте а/к условия лучше.