На рассмотрении

Разрешить частичную оплату милями или докупку миль

Прикидки показывают, что сейчас на средний билет в эконом-классе надо набрать оборота мильной картой примерно миллион рублей и даже больше.

Мне, конечно, трудно судить о целевой аудитории, для которой предназначены мильные карты, но все же кажется, что банку хотелось бы сделать их доступными и для клиентов, не имеющих возможности тратить такие суммы по картам.



Поэтому предлагаю сделать возможным сделать возможным оплату милями 50-70% стоимости билетов, остальное деньгами, либо, что по сути то же самое, разрешить покупку миль.

При этом ограничить либо количество докупаемых миль (скажем, 30 тысячами в год), либо количество покупаемых билетов с частичной оплатой милями - один-два билета в год.

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