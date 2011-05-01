Отклонено

Оплата авиабилета милями/деньгами в произвольной пропорции.

Видел, кажется, у AirBaltic возможность оплатить авиабилеты деньгами/милями в любой пропорции(ползунок).



Такая реализация не потребует существенных изменений со стороны банка - есть цена в милях и цена в рублях и взять x% от цены в милях и (100-x)% от цены в рублях не очень сложно(с технической точки зрения).



С точки зрения налогов(мили=бонусы, мили!=деньги) тоже все хорошо - как и раньше нет курса обмена мили<->рубли.



Плюсы для держателей карт:

1) Бонусы можно получить в любой момент(доплатив остальную часть деньгами)

2) Из п. 2 следует, что уже к ближайшему отпуску можно будет получить скидку на билет(оплатив частично милями)



В данный момент обычный World удобнее тем, что бонус от его использования получаешь сразу, т.е. например к нужному моменту уже будет возвращена какая-то сумма. А AirBonus и AirBonus Premium сильно привязан к набору нужной суммы.



Как пример ситуация:

Человек едет в отпуск, у него не хватает 1000 миль(30000 оборота) на покупку билета. При этом в процессе путешествия он планирует получит >1000 миль(отель, прокат авто). В данной ситуации билет он сможет купить только уже после поездки, т.е. только к следующей.



Но возможно банку выгоднее продавать билет целиком за мили.

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