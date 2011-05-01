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Аватар Антон Кулаков (Антон Кулаков)
01.05.2011 12:04 #
Отклонено

Оплата авиабилета милями/деньгами в произвольной пропорции.

Видел, кажется, у AirBaltic возможность оплатить авиабилеты деньгами/милями в любой пропорции(ползунок).

Такая реализация не потребует существенных изменений со стороны банка - есть цена в милях и цена в рублях и взять x% от цены в милях и (100-x)% от цены в рублях не очень сложно(с технической точки зрения).

С точки зрения налогов(мили=бонусы, мили!=деньги) тоже все хорошо - как и раньше нет курса обмена мили<->рубли.

Плюсы для держателей карт:
1) Бонусы можно получить в любой момент(доплатив остальную часть деньгами)
2) Из п. 2 следует, что уже к ближайшему отпуску можно будет получить скидку на билет(оплатив частично милями)

В данный момент обычный World удобнее тем, что бонус от его использования получаешь сразу, т.е. например к нужному моменту уже будет возвращена какая-то сумма. А AirBonus и AirBonus Premium сильно привязан к набору нужной суммы.

Как пример ситуация:
Человек едет в отпуск, у него не хватает 1000 миль(30000 оборота) на покупку билета. При этом в процессе путешествия он планирует получит >1000 миль(отель, прокат авто). В данной ситуации билет он сможет купить только уже после поездки, т.е. только к следующей.

Но возможно банку выгоднее продавать билет целиком за мили.
6

Комментарии 6

Игорь Лейко
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Не пройдет, судя по сказанному представителями банка на встрече 28 апреля. Частичная оплата - может быть и получится, если найдется достаточное число высказавшихся за нее.
rdc
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Смысла особого нет. Взят билет за мили сейчас частично или позже полностью, от перемены местами слагаемых сумма не меняется.
Clevelus
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Банк, когда "придумывал" тарифы - все обсчитал. На "попятную" банк никогда не идет, и даже если вещь не совсем выгодна для банка, он долго думает, прежде чем менять экономику. Это консерватизм, это очень хорошо для банка (в области тарифов очень хорошо), это дает уверенность.

По поводу того, как "обойти" условие, уже писал в общем форуме - два варианта:
- разрешить пользователям передвать мили (очень много подводных камней)
- разрешить покупать мили (есть подводные камни)
Pif
#
На "попятную" банк никогда не идет

Clevelus

К счастью, это не так smile:)
Pif
#
Взят билет за мили сейчас частично или позже полностью, от перемены местами слагаемых сумма не меняется.

rdc

Меняется, и существенно (по крайней мере для меня). Я попробовал и составил табличку для своих доходов и маршрутов (2 отпуска в год). У меня получилось, что:
- по обычному World возврат 8700 в год порциями раз в неделю
- по AirBonus возврат 11200 в год порциями раз в два года
- по AirBonus Premium возврат 12900 в год порциями раз в год.

Выходит, что AirBonus выгоднее обычного World на 2500 (но их надо ждать два года), а AirBonus Premium выгоднее на 4200 (но их надо ждать год). Я, наверное, недальновидный человек, и вкладываться в карту, по которой получу отдачу раз в год или два мне не хочется. Лучше уж "маленькие, но по три" (с). Если бы можно было докупать мили или платить смесью мили/деньги - я бы уже подумал, так как тогда смог бы возвращать кэшбэк два раза в год.
VEI
#
12.03.2013 в 18:21 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Дубль
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