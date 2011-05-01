Отклонено
Оплата авиабилета милями/деньгами в произвольной пропорции.
Видел, кажется, у AirBaltic возможность оплатить авиабилеты деньгами/милями в любой пропорции(ползунок).
6
Такая реализация не потребует существенных изменений со стороны банка - есть цена в милях и цена в рублях и взять x% от цены в милях и (100-x)% от цены в рублях не очень сложно(с технической точки зрения).
С точки зрения налогов(мили=бонусы, мили!=деньги) тоже все хорошо - как и раньше нет курса обмена мили<->рубли.
Плюсы для держателей карт:
1) Бонусы можно получить в любой момент(доплатив остальную часть деньгами)
2) Из п. 2 следует, что уже к ближайшему отпуску можно будет получить скидку на билет(оплатив частично милями)
В данный момент обычный World удобнее тем, что бонус от его использования получаешь сразу, т.е. например к нужному моменту уже будет возвращена какая-то сумма. А AirBonus и AirBonus Premium сильно привязан к набору нужной суммы.
Как пример ситуация:
Человек едет в отпуск, у него не хватает 1000 миль(30000 оборота) на покупку билета. При этом в процессе путешествия он планирует получит >1000 миль(отель, прокат авто). В данной ситуации билет он сможет купить только уже после поездки, т.е. только к следующей.
Но возможно банку выгоднее продавать билет целиком за мили.
Комментарии 6
По поводу того, как "обойти" условие, уже писал в общем форуме - два варианта:
- разрешить пользователям передвать мили (очень много подводных камней)
- разрешить покупать мили (есть подводные камни)
К счастью, это не так
Меняется, и существенно (по крайней мере для меня). Я попробовал и составил табличку для своих доходов и маршрутов (2 отпуска в год). У меня получилось, что:
- по обычному World возврат 8700 в год порциями раз в неделю
- по AirBonus возврат 11200 в год порциями раз в два года
- по AirBonus Premium возврат 12900 в год порциями раз в год.
Выходит, что AirBonus выгоднее обычного World на 2500 (но их надо ждать два года), а AirBonus Premium выгоднее на 4200 (но их надо ждать год). Я, наверное, недальновидный человек, и вкладываться в карту, по которой получу отдачу раз в год или два мне не хочется. Лучше уж "маленькие, но по три" (с). Если бы можно было докупать мили или платить смесью мили/деньги - я бы уже подумал, так как тогда смог бы возвращать кэшбэк два раза в год.
Дубль