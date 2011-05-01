Подписаться на идею Дмитрий (rapot)

Отклонено

авторизация платежа через интернет

здесь есть идея: "Виртуальная карта для оплаты в интернете"

но если развить идею и взять за основу qiwi.ru, то подключение сервиса "голосовая авторизация", решит все проблемы с интернет платежами разом.



то есть при оплате покупки через интернет нам звонит робот и просьбой подтвердить или отменить операцию такую-то на такую-то сумму, ждём 1 если согласны, жмём 2 если не согласны. 3D Secure не решает проблему безопасности, так как позволяет и любом случае оплатить покупку в магазине, не поддерживающим выше озвученную фичу, зато голосовое подтверждение всё это решает.

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