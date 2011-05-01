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Аватар Дмитрий (rapot)
01.05.2011 18:30 #
Отклонено

авторизация платежа через интернет

здесь есть идея: "Виртуальная карта для оплаты в интернете"
но если развить идею и взять за основу qiwi.ru, то подключение сервиса "голосовая авторизация", решит все проблемы с интернет платежами разом.

то есть при оплате покупки через интернет нам звонит робот и просьбой подтвердить или отменить операцию такую-то на такую-то сумму, ждём 1 если согласны, жмём 2 если не согласны. 3D Secure не решает проблему безопасности, так как позволяет и любом случае оплатить покупку в магазине, не поддерживающим выше озвученную фичу, зато голосовое подтверждение всё это решает.
4

Комментарии 4

Tri.Oreshka
#
"решит все проблемы с интернет платежами разом" - это вряд ли smile;) Как там Учитель говорил?
"Бессмертные наставники говорят: «Если выплавляют золотую пилюлю и не постигают природу, то это первая болезнь в процессе достижения на Пути. А если совершенствуют истинную природу без совершенствования пилюли, тогда и за тысячу кальп иньская божественная субстанция не сможет попасть в настоящую сферу мудрости»." (с) ТАЙ ЦЗИ, Ли Дао-Чунь, "Свод сочинений о срединности и гармонии"
Но в качестве вехи на пути к хорошей системе - почему бы и нет? Например, для дополнительной верификации платежей на большие суммы. Или платежей не укладывающихся в обычный "профиль" клиента.. Пусть в ТКС подумают, плюсану..
WBR,
Fedor
marchelo
#
Этот вариант технически не возможен. По сути то, что вы описываете и есть 3DS, только с аутентификацией не через браузер, а через телефон.
Можно лишь попросить TCS сделать включение и отключение Онлайн операций в И-банке.
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