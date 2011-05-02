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Аватар Евгений М (FlyFlu)
02.05.2011 14:22 #
Реализовано

Код подтверждения в интернет-банке

При совершении операции через интернет-банк на телефон приходит смс с подтверждающим кодом. Он буквенно-цифровой, причем буквы различных регистров. Вероятно, клиенты банков, которым приходит смс в виде 4 или 6 цифр, менее защищены от мошенников, хотя использовать цифровой код и удобнее. Предлагаю как минимум исключить из кода похожие симоволы 0 (ноль) и O. I (прописная i) и l (строчная L). В моем телефоне эти символы выглядят одинаково. Причем, если неверно ввести код, например OI87Xl0U, то код приходит повторно, но тот же самый!
5

Комментарии 5

Igor.Ivashechkin
#
03.05.2011 в 08:40 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ivan_artamonov
#
13.05.2011 в 17:27 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
ivan_artamonov
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Данная идея будет реализована в ближайшем релизе Интернет-Банка.
Спасибо.
ivan_artamonov
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17.05.2011 в 23:05 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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