Реализовано

Код подтверждения в интернет-банке

При совершении операции через интернет-банк на телефон приходит смс с подтверждающим кодом. Он буквенно-цифровой, причем буквы различных регистров. Вероятно, клиенты банков, которым приходит смс в виде 4 или 6 цифр, менее защищены от мошенников, хотя использовать цифровой код и удобнее. Предлагаю как минимум исключить из кода похожие симоволы 0 (ноль) и O. I (прописная i) и l (строчная L). В моем телефоне эти символы выглядят одинаково. Причем, если неверно ввести код, например OI87Xl0U, то код приходит повторно, но тот же самый!

5