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Сергей
(sudar78)
На рассмотрении
Возможность видеть свои регулярные распоряжения по платежам в Enter.UniCredit
Кажется очень насущной иметь возможность видеть свои регулярные распоряжения по платежам в Enter.UniCredit (хотя бы активные, а еще лучше всю историю).
1
Регулярные платежи настроить легко. Только после настройки распоряжения оно улетает в Банк и его не видно. Хорошо, если скриншот сообразил сохранить. Неудобно.
Комментарии 1
Я взял вашем банке 800 тысяч, плачу регулярно...
Платёж составляет сумму 40100 рублей.
В марте случайно перечислил данную сумму платежа 2 раза, обнаружил что на счете вместо суммы 40 100 образовалось 80 200 рублей...
Я перечислил 40 000 рублей себе обратно на счёт в другом банке, оставив 100 рублей на комиссию...
Срок платежа выпал на воскресенье 20 марта, в понедельник 21-го я увидел что платеж полностью не выполнен - не хватило средств!!!
Оказалось что банку для перевода на 40 тысяч понадобилось снять с меня комиссию 400!!! Рублей....
Всяко бывает - я сразу недостающие 300 рублей кинул на счет... но уже началось:
1. Мне звонили домой и на мобильный 22-го... выясняли что и как.., я возмущался конечно "конскими комиссиями", но что делать - внимательно читайте договор...
Интересно что я выяснил что за такую просрочку будут ещё - О БОЖЕ!!! 27 КПЕЕК!!!! Во вторник 27-го перечислил 10 рублей, чтобы с запасом...
2. Наступила среда - вижу 10 рублей поступило и вдруг: звонит мне сотрудник банка - НА РАБОТУ!!!! и пытается "решить насчет кредита".... 27 копеек недоплаты...
У меня вопрос: ладно тарифы, ладно забыл... но тратить время на звонки когда долг 27 копеек?
Вы адекватные люди?
Вы вообще нормальные?
В тот момент звонка - деньги уже у вас - на кой ладан вы тратите моё время?