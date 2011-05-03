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На рассмотрении

Возможность видеть свои регулярные распоряжения по платежам в Enter.UniCredit

Кажется очень насущной иметь возможность видеть свои регулярные распоряжения по платежам в Enter.UniCredit (хотя бы активные, а еще лучше всю историю).

Регулярные платежи настроить легко. Только после настройки распоряжения оно улетает в Банк и его не видно. Хорошо, если скриншот сообразил сохранить. Неудобно.

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