Подписаться на идею
Aleksey
(polinoiz)
Реализовано
Андроид / Android
У банка реализовано Web (браузерное) приложение для iOS (устройства iPhone).
19
Учитывая тот факт, что количество телефонов в РФ с OS Android значительно превышает пользователей iOS, логичным было бы сделать отдельное (что сложнее), либо браузерное (что проще) приложение для Android.
В идеале оно должно работать не только через родной браузер, но и через популярный Opera Mobile.
Комментарии 19
Работает лишь на части устройств.
Плюс, автоматически не определяет браузер и устройство при входе на главный сайт банка, не перебрасывает и не предлагает перейти.
Ссылки с главной страницы на мобильную версию также нет.
А на каком девайсе не влезает?
а на Orange San-Francisco влезает, но кнопка "Вход" не работает.
А делать персональную айфон- или какую версию, заточенную под одно что-то - это когда пальцы уже девать некуда! (пальцы трудяг-программистов имелось в виду )
+1
никаких привязок!
А в идеале так и вообще общий функционал с десктопом и отличием только в "скинах". Не хватает функционала мобильного сайта пока, приходится лазить со смартфона по десктопному чайту, что крайне не удобно