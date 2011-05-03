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Аватар Aleksey (polinoiz)
03.05.2011 18:25 #
Реализовано

Андроид / Android

У банка реализовано Web (браузерное) приложение для iOS (устройства iPhone).
Учитывая тот факт, что количество телефонов в РФ с OS Android значительно превышает пользователей iOS, логичным было бы сделать отдельное (что сложнее), либо браузерное (что проще) приложение для Android.

В идеале оно должно работать не только через родной браузер, но и через популярный Opera Mobile.
19

Комментарии 19

VEI
#
05.05.2011 в 16:42 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
polinoiz
#
В экран не влезает, т.к. заточено под iPhone и его разрешение экрана.
Работает лишь на части устройств.

Плюс, автоматически не определяет браузер и устройство при входе на главный сайт банка, не перебрасывает и не предлагает перейти.

Ссылки с главной страницы на мобильную версию также нет.
rdc
#
Угу, это вполне возможно. Я проверял только на своём Galaxy S.

А на каком девайсе не влезает?
polinoiz
#
Не влезает на HTC Wildfire, на других простеньких тоже,
а на Orange San-Francisco влезает, но кнопка "Вход" не работает.
rdc
#
Ну в любом случае, идею мы пропихнули, а реализуют её наверняка достойно.
viabank
#
надеюсь, банк пойдет по пути доработки созданного для iPhone web-решения. создавать отдельное для Android лично мне представляется нелогичным, ведь главное здесь - заточенный под скромный экран и сенсорное управление функционал, а подгонка под конкретное разрешение - по сути "скин", который можно натянуть на верстку подключением нужной CSS.
rdc
#
В любом случае, никто не мешает пользоваться и айфоновским… как мы это сейчас и делаем
diev.ya.ru
#
Хочется просто универсальную лёгкую pda-версию сайта для типовых операций с картами, на простом HTML, для любого браузера (кроме Opera Mobile есть ещё и используется у меня НА КНОПОЧНОМ ТЕЛЕФОНЕ Opera Mini). У всех основных Web-почтовиков такие есть и работают.

А делать персональную айфон- или какую версию, заточенную под одно что-то - это когда пальцы уже девать некуда! smile:vnature: (пальцы трудяг-программистов имелось в виду smile:D )
Теневая экономка
#
Хочется просто универсальную лёгкую pda-версию сайта

diev.ya.ru

+1 smile:yep:
rdc
#
Но в любом случае, элементы интерфейса должны быть крупными, чтобы в них легко можно было попадать пальцами.
ultra
#
Я голосовал бы за отдельные версии под основные платформы. Не так это и сложно, а безопастность гораздо выше (потому что тупо можно привязать к устройству и не требовать кодов с карты переменных кодов на каждый чих). И еще - большое пожелание - расширьте функционал хотя бы версии для iphone на возможность управление лимитами - этого так не хватает !
rdc
#
Ага, чтобы воришка спёр мобилу и вывел всё преспокойно, да?
никаких привязок!
ois1977
#

надеюсь, банк пойдет по пути доработки созданного для iPhone web-решения. создавать отдельное для Android лично мне представляется нелогичным, ведь главное здесь - заточенный под скромный экран и сенсорное управление функционал, а подгонка под конкретное разрешение - по сути "скин", который можно натянуть на верстку подключением нужной CSS.

Сергей

А в идеале так и вообще общий функционал с десктопом и отличием только в "скинах". Не хватает функционала мобильного сайта пока, приходится лазить со смартфона по десктопному чайту, что крайне не удобно
Ivliev74
#
Есть ли какая-нибудь информация о сроках запуска приложения под Android?
VEI
#
16.10.2013 в 17:30 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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