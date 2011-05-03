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Реализовано

Андроид / Android

У банка реализовано Web (браузерное) приложение для iOS (устройства iPhone).

Учитывая тот факт, что количество телефонов в РФ с OS Android значительно превышает пользователей iOS, логичным было бы сделать отдельное (что сложнее), либо браузерное (что проще) приложение для Android.



В идеале оно должно работать не только через родной браузер, но и через популярный Opera Mobile.

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