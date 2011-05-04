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Аватар Рамиль Шарапов (Ramil)
04.05.2011 16:44 #
Реализовано

Актуальное смс-оповещение!

Уважаемые представители моего любимого ХКФ Банка!

Предлагаю вам очень не хитрую, но максимально удобную идею для клиентов!

СМС-оповещение подразумевает напоминание клиенту о предстоящем ежемесячном платеже клиентов - важное составляющее бизнес-процесса экспресс-кредитования. Удобно для клиента и, банк сокращает риски невозврата средств из-за элементарной забывчивости клиентов.

НО! В ХКФ Банке данная система имеет ключевой недостаток! ЭТО АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПЛАТЕЖЕ! К примеру, я уже внес платеж по кредиту, деньги поступили на счет, но банк все равно присылает СМС-оповещение о предстоящем платеже!

Предлагаю изменить эту систему и оповещать клиентов только тогда, когда средства фактически еще не поступили на счет и нужно их внести! такая система есть в Альфа-банке например, очень удобно! Спасибо!
2

Комментарии 2

ivan_artamonov
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16.05.2011 в 13:58 статус идеи изменен с «Принято» на «На рассмотрении»
ivan_artamonov
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В настоящее время схема работает при наличии у клиента один действующий договор. Мы обновляем систему для настройки извещений по Клиентам, у которых количество договоров более и равно 2.
Спасибо за идею!

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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