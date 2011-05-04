Реализовано

Актуальное смс-оповещение!

Уважаемые представители моего любимого ХКФ Банка!



Предлагаю вам очень не хитрую, но максимально удобную идею для клиентов!



СМС-оповещение подразумевает напоминание клиенту о предстоящем ежемесячном платеже клиентов - важное составляющее бизнес-процесса экспресс-кредитования. Удобно для клиента и, банк сокращает риски невозврата средств из-за элементарной забывчивости клиентов.



НО! В ХКФ Банке данная система имеет ключевой недостаток! ЭТО АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПЛАТЕЖЕ! К примеру, я уже внес платеж по кредиту, деньги поступили на счет, но банк все равно присылает СМС-оповещение о предстоящем платеже!



Предлагаю изменить эту систему и оповещать клиентов только тогда, когда средства фактически еще не поступили на счет и нужно их внести! такая система есть в Альфа-банке например, очень удобно! Спасибо!

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