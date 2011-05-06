Реализовано

Кредитная карта - визуализация новых транзакций (комиссий, процентов, снятий наличных ...)

Для кредитной карты предлагаю добавить в ИБ возможность предоставления сведений о всех транзакциях по карте - начисленных процентах, снятии наличных и комиссиях за это дело, оплате услуг банка (SMS информирование и т.д.)



Сделать это думаю очень легко. Для КК добавить в выборку "Тип транзакции" на закладке "История по счетам" кроме операций "Все", "Расходы", "Поступления" еще дополнительные:



- "Проценты по кредиту"

- "Снятие наличных" + "Комиссия за снятие наличных"

- "SMS bank"

- и т.д.



А в сводную таблицу КК добавить поля, в которых нарастающим итогом будут показываться:



- "Снято наличных" - все операции по снятию наличных в АТМ

- "Оплачено картой" - все операции по оплате картой товаров и услуг

- "Начисленные проценты" - все начисленные по карте проценты

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