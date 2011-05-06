Реализовано
Кредитная карта - визуализация новых транзакций (комиссий, процентов, снятий наличных ...)
Для кредитной карты предлагаю добавить в ИБ возможность предоставления сведений о всех транзакциях по карте - начисленных процентах, снятии наличных и комиссиях за это дело, оплате услуг банка (SMS информирование и т.д.)
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Сделать это думаю очень легко. Для КК добавить в выборку "Тип транзакции" на закладке "История по счетам" кроме операций "Все", "Расходы", "Поступления" еще дополнительные:
- "Проценты по кредиту"
- "Снятие наличных" + "Комиссия за снятие наличных"
- "SMS bank"
- и т.д.
А в сводную таблицу КК добавить поля, в которых нарастающим итогом будут показываться:
- "Снято наличных" - все операции по снятию наличных в АТМ
- "Оплачено картой" - все операции по оплате картой товаров и услуг
- "Начисленные проценты" - все начисленные по карте проценты
Комментарии 4
Имея суммарные траты и начисленные проценты можно рассчитать и показывать текущую процентную
ставку по кредитной карте.
В той же сводной таблице.