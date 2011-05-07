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Режим работы отделений

Пока хотя бы 50% отделений не будут иметь режим работы хотя бы как у отделения на "Октябрьском поле", банк не может быть ориентирован на работу с физлицами. И неплохая линейка вкладов и широкая сеть отделений здесь не помогут, как скажите к вам заходить если большинство отделений работают пн-пятн. до 18.30. Большинство клиентов в это время тоже работают... А 2 отделения в субботу для москвы это ничего! Руководство банка не пробовало зайти в отделение на Маяковке в выходной день?

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