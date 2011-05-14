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Ждет рассмотрения

Сделать сообщения Сбербанк-Онлайн более информативными.

Пытался сделать платёж в ФНС, получал сообщение "Операция не может быть исполнена банком по техническим причинам" (и больше никаких деталей). В переписке выяснил наконец, что у меня "ограниченная версия", в которой данный функционал не работает.

Предложения:

1) информировать хоть где-нибудь в интерфейсе, что это "ограниченная версия" - в данный момент у пользователя нет способа об этом узнать

2) если какой-то функционал для данной версии отключён, то нет смысла включать его в меню. А то получается, что я прохожу все пункты, вплоть до заполнения номера документа, и только на последнем этапе узнаю, что всё это было с самого начала зря.

3) сообщение "Операция не может быть исполнена банком по техническим причинам" совершенно неинформативно, а в данном случае - и вовсе неверно. Если всё дело в "ограниченности" версии, то так и надо писать - а то я мог бы ещё долго ждать, когда же "функциональность будет восстановлена" (это то что мне сначала ответили насчёт данной ошибки).



Надеюсь, примете во внимание.

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