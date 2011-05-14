Более читаемые тарифы

В тарифах на услуги (в частности, на переводы: http://sbrf.ru/common/img/uploaded/fi...tarif.pdf)
в их нынешнем оформлении совершенно невозможно разобраться - сочетание многочисленных значков, шрифтов и отступов, начиная уже с 3ей страницы почти не оставляет шансов разобраться, какая строка к чему относится. Самый простой вариант - включить единую многоуровневую нумерацию для каждой строки (сейчас она есть только в некоторых местах, что ещё больше запутывает). Чуть более сложный, но более удобный для пользователя вариант - сделать онлайн-калькулятор, в котором можно было бы выбрать параметры и получить стоимость услуги, а не продираться через десяток страниц запутанных формулировок.
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