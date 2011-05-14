Ждет рассмотрения
Гарантированная выдача бесплатной кредитной карты к вкладу с оформлением доп. соглашения
Предлагаю Авангарду рассмотреть возможность гарантированной выдачи бесплатной кредитной карты к вкладу с оформлением доп. соглашения с клиентом о покрытии долга по карте суммой вклада в случае его востребования ранее определенного срока.
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Так я вижу реализацию этой услуги (почти по аналогии с одним другим банком):
1. клиент сообщает о себе только паспортные данные и открывает вклад на сумму X руб. на срок 6 и более месяцев,
2. клиент подает заявку на выпуск ему бесплатной кредитной или расчётной карты к вкладу,
3. в случае, если скоринг банка не считает клиента достойным кредитной карты, а клиент не хочет получать расчетную, банк предлагает клиенту подписать дополнительное соглашение к вкладу, которое гласит:
3.1. если вклад будет востребован ранее чем через 6 месяцев с момента открытия:
3.1.1. задолженность по карте покрывается из суммы вклада и карта закрывается
3.1.2. или клиент предоставляет подробные справки о доходах и банк еще раз прогоняет его через скоринг уже как не-вкладчика - в случае положительного решения скоринга клиент продолжает обслуживаться по тем же тарифам
3.2. если вклад не востребован в течение 6 месяцев, клиент продолжает пользоваться кредитной картой по тем же тарифам без предоставления дополнительных данных до и после окончания срока вклада, в том числе при перевыпуске карты
4. если клиент согласен, банк гарантированно выпускает клиенту кредитную карту с лимитом X * N% (N, скажем, 80), но не более Y руб. (Y, скажем, 100 000).
Плюсы для клиента:
1. можно быть уверенным, что получишь кредитную карту; сейчас, если не хочется получать расчетную, тратишь время на визит в офис на открытие вклада и через 2-3 дня, в случае отказа в кредитной карте, снова тратишь время на визит в офис и забираешь вклад обратно с разочарованием
2. все плюсы кредитной карты
Плюсы для банка:
1. расширение портфеля и вкладов и кредитов;
2. риск = 0;
3. возможность посмотреть на поведение клиента в течение 6 месяцев - обороты, характер операций, время внесения минимального платежа, грейсовик ли etc;
4. у банка всегда есть право в одностороннем порядке расторгнуть договор с соблюдением прописанных в нём условий (не очень строгих к банку), но чаще банк получает лояльного клиента.
P. S. Если нужны тексты договоров по этой услуге из другого банка, пишите в личку.
Комментарии 14
5. не каждый кому отказали в выдаче кредитной карты один раз, пойдет повторно её просить через несколько месяцев; т. о. если банк ошибся и отказал нормальному клиенту по тем или иным причинам, банк может этого клиента больше не увидеть; если реализовать данную идею, то любого спорного клиента можно будет проверить в боевых условиях в течение полугода и потом вынести о нём более осмысленное решение.
По моему мнению, полезно иметь механизм, позволяющий хотя бы частично компенсировать несовершенство скоринговых моделей. А также дающий возможность получить кредитку Авангарда людям без постоянной регистрации в регионе присутствия банка и не укладывающимся в возрастной лимит.
Про юридические и экономические препятствия для реализации данной идеи в форуме уже писали. Но если банк найдет пути решения проблем и реализует в том или ином варианте возможность получения "кредитки под залог" - думаю, он привлечет к себе немало новых хороших клиентов.
Александр: депозит не может служить обеспечением, поскольку вы в любой момент можете закрыть депозит и обнулить картсчет.
Представитель Банка: В общем, Вы правы. Мы сами часто так говорим. Но некоторое время назад начали практику "обеспечения" вкладом кредитных обязательств. Оформляем к договору вклада доп. соглашение, по которому вкладчик обязуется при получении суммы вклада урегулировать отношения по непогашенной задолженности. Строго говоря, исходя из буквы ГК, такая форма вроде бы не защищает банк, поскольку требование возврата вклада - императивная норма. Но на практике, мы полагаем, соглашение "сработает" до того, как суд потребует возврата полной суммы вклада. Даже если клиент и обратится в суд, мы успеем произвести взаимозачет требований в соответствии с условиями 2 договоров: вклада и кредита, и, если необходимо, обратимся в суд с встречным иском.
Вот так-то. Ничто не ново под луной
Интересно другое: если такая практика существовала, каковы ее результаты? Почему от нее отказались? Метод "кредитка к вкладу" применяли только для крупных кредитных лимитов или для обычных тоже? Что дал этот опыт? Была ли доля проблемных заемщиков среди таких клиентов выше/ниже, чем в среднем по больнице? Что стало с этими кредитками после окончания срока вклада? Кредитная линия была аннулирована или клиент перешел в категорию обычных держателей?
Мы-то тут рассуждаем теоретически, а у банка, оказывается, есть конкретный опыт. Все юридические процедуры уже проработаны, доп. соглашение не нужно составлять с нуля. Однако упоминаний об этой практике в недавнем бурном обсуждении мне не попадалось (возможно, я невнимательно читала). Мне показалось, что участникам нынешней дискуссии будет интересно ознакомиться с тем, что некогда уже говорилось по теме
Вот ссылка приблизительно на начало того обсуждения.
Однако давно было...
Навеяно, в целом, двумя мыслями. Во-первых, сейчас, живя какое-то время в другой стране, мне приходится часто сталкиваться с теми же проблемами, с которыми когда-то, кажется, в 2006 или 2007 я столкнулся впервые в России. Отсутствие кредитной истории, непроверяемый адрес (из-за того, что не было никогда ни страховок, ни подписок на журналы итд) - все это практически автоматом приводит к отказу по 99% кредитных карт с формулировкой "Недостаточная или неполная кредитная история, непроверяемый адрес/личность".
Помимо этого, недавний кризис, потеря работы и подобные вещи подпортили кредитную историю миллионам людей, которым позакрывали все карты и которые сейчас пытаются эту кредитную историю "поправить", но см. выше про отказы
Видимо, на такой волне "обеспеченные" (Secured) карты появились практически у ВСЕХ банков - замечены Bank of America, Citibank, Wells Fargo, Capital One, Orchard Bank (HSBC) (если эти названия что-то кому-то говорят ). Все эти "отсекьюренные" карты отличают несколько важных признаков:
- они требуют обеспечения в виде пополняемого депозита
- размер лимита выставляется либо в 100% (чаще всего) от депозита, либо (!) чуть больше (да-да, с депозитом в $200 могут дать линию в $300, если клиент чуть-чуть не дотягивает до "нормальной" карты по скорингу)
- при изъятии депозита досрочно по собственной инициативе - карта закрывается
- сами карты крайне выгодны банкам, потому что по ним выставлены совершенно конские по-местным меркам условия - есть плата за годовое обслуживание (практически нонсенс в США для не-премиальных карт), сумасшедший APR (24% и более), повышенные комиссии за просрочку и т.д.
Ну и, наконец, свою первую кредитную карту в России в 2006 или 2007 я получил именно по такой программе Банка Москвы – внес страховой депозит на 3 месяца, пользовался картой, через три месяца депозит забрал. Картой (уже дважды перевыпущенной) пользуюсь до сих пор, когда нужно. Банку профит – приобрел нормального клиента, который в тот момент не квалифицировался на «полноценную» карту (в первую очередь, из-за возраста и неподтвержденного дохода).
Я думаю, что в какой-то момент будет иметь смысл вернуться к этой идее, если возникнет желание расширить горизонты и попробовать «подсадить» на свои услуги новые социальные группы, которые иным образом «нормальную» карту получить не смогут. Из моих воспоминаний, например, давние акции Ситибанка в моем родном университете, когда они активно окучивали студентов 3-4 курсов, предлагая им кредитки со смешным лимитом (10-15 тысяч рублей). Я знаю, что многие мои друзья-знакомые выпускали и потом надолго оставались с Ситибанком.