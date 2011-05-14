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Ждет рассмотрения

Гарантированная выдача бесплатной кредитной карты к вкладу с оформлением доп. соглашения

Предлагаю Авангарду рассмотреть возможность гарантированной выдачи бесплатной кредитной карты к вкладу с оформлением доп. соглашения с клиентом о покрытии долга по карте суммой вклада в случае его востребования ранее определенного срока.



Так я вижу реализацию этой услуги (почти по аналогии с одним другим банком):

1. клиент сообщает о себе только паспортные данные и открывает вклад на сумму X руб. на срок 6 и более месяцев,

2. клиент подает заявку на выпуск ему бесплатной кредитной или расчётной карты к вкладу,

3. в случае, если скоринг банка не считает клиента достойным кредитной карты, а клиент не хочет получать расчетную, банк предлагает клиенту подписать дополнительное соглашение к вкладу, которое гласит:

3.1. если вклад будет востребован ранее чем через 6 месяцев с момента открытия:

3.1.1. задолженность по карте покрывается из суммы вклада и карта закрывается

3.1.2. или клиент предоставляет подробные справки о доходах и банк еще раз прогоняет его через скоринг уже как не-вкладчика - в случае положительного решения скоринга клиент продолжает обслуживаться по тем же тарифам

3.2. если вклад не востребован в течение 6 месяцев, клиент продолжает пользоваться кредитной картой по тем же тарифам без предоставления дополнительных данных до и после окончания срока вклада, в том числе при перевыпуске карты

4. если клиент согласен, банк гарантированно выпускает клиенту кредитную карту с лимитом X * N% (N, скажем, 80), но не более Y руб. (Y, скажем, 100 000).



Плюсы для клиента:

1. можно быть уверенным, что получишь кредитную карту; сейчас, если не хочется получать расчетную, тратишь время на визит в офис на открытие вклада и через 2-3 дня, в случае отказа в кредитной карте, снова тратишь время на визит в офис и забираешь вклад обратно с разочарованием

2. все плюсы кредитной карты



Плюсы для банка:

1. расширение портфеля и вкладов и кредитов;

2. риск = 0;

3. возможность посмотреть на поведение клиента в течение 6 месяцев - обороты, характер операций, время внесения минимального платежа, грейсовик ли etc;

4. у банка всегда есть право в одностороннем порядке расторгнуть договор с соблюдением прописанных в нём условий (не очень строгих к банку), но чаще банк получает лояльного клиента.



P. S. Если нужны тексты договоров по этой услуге из другого банка, пишите в личку.

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