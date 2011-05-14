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Добавьте в Заявление на получение кредитной банковской карты онлайн поле для произвольного комментария клиента

Добавьте в Заявление на получение кредитной банковской карты онлайн опциональное поле для произвольного короткого комментария клиента, чтобы можно было в произвольном формате указать ту информацию, в заполнении которой сомневаешься, или ту информацию, которую считаешь важным сообщить банку, но для которой нет места в заявлении. Часто звонок специалиста из банка для подтверждения информации застает клиента на работе, где может не быть возможности долго разговаривать и расспросить о правильности заполнения тех или иных полей или сообщить некоторую информацию, которая тебе кажется важной, а вписать в заявлении её некуда. В итоге клиент быстро отвечает на вопросы специалиста, считая, что и без доп. информации всё ОК - а когда решение уже вынесено, сообщать её поздно.



Также это поле комментария можно использовать для пометок при выпуске карты к вкладу и т. п.

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