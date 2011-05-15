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Отклонено

Дебетовые\кредитные карты

Предлагаю сделать годовое обслуживание по дебетовым\кредитным картам уровня Classic\Standard, например, 900/900р, чтобы при этом в сумму годового обслуживания входила стоимость услуги SMS.UniCredit и страховка (т.е. оплата по данным продуктам была бы включена в стоимость годового обслуживания и не требовала бы дополнительных подключений и затрат со стороны клиента.

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