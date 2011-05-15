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Реализовано

Отражение информации о тарифном плане в интернет-банке

Доброго времени суток!

Было бы удобно, иметь в интернет-банке строчку с информацией о размере %-ставки по кредитке и по кредиту - под названием продукта (аналогично отражению ставок по депозитам).

Сделать не сложно, а удобства добавляет.



Еще было бы супер, в дополнение к указанию основной %-ставки писать тариф, по которому обслуживается карта - в виде гиперссылки на страницу с полным описанием тарифа.

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