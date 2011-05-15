Реализовано
Отражение информации о тарифном плане в интернет-банке
Доброго времени суток!
4
Было бы удобно, иметь в интернет-банке строчку с информацией о размере %-ставки по кредитке и по кредиту - под названием продукта (аналогично отражению ставок по депозитам).
Сделать не сложно, а удобства добавляет.
Еще было бы супер, в дополнение к указанию основной %-ставки писать тариф, по которому обслуживается карта - в виде гиперссылки на страницу с полным описанием тарифа.
Комментарии 4
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»