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Аватар sergo198
15.05.2011 22:41 #
Реализовано

Отражение информации о тарифном плане в интернет-банке

Доброго времени суток!
Было бы удобно, иметь в интернет-банке строчку с информацией о размере %-ставки по кредитке и по кредиту - под названием продукта (аналогично отражению ставок по депозитам).
Сделать не сложно, а удобства добавляет.

Еще было бы супер, в дополнение к указанию основной %-ставки писать тариф, по которому обслуживается карта - в виде гиперссылки на страницу с полным описанием тарифа.
4

Комментарии 4

Першинг
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Да, эта информация важна. Её не хватает. А добавить, я думаю, совсем не трудно! smile:)
ao-averin
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Данная доработка находиться в работе!

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
emozgovoy
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18.07.2012 в 11:43 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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