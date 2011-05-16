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На рассмотрении

развитие интернет-банка

Добрый день!

Хотелось бы видеть более развёрнутую информацию в интернет-банке информацию по кредитной карте, включая информацию по грейс-периоду и по выполненным операциям.

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