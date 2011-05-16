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Андрей
(Андpeй Б.)
На рассмотрении
развитие интернет-банка
Добрый день!
4
Хотелось бы видеть более развёрнутую информацию в интернет-банке информацию по кредитной карте, включая информацию по грейс-периоду и по выполненным операциям.
Комментарии 4
уточните, пожалуйста, что именно Вы понимаете под "более развернутой информацией по кредитным картам"?
Возможно Вы сможете привести более конкретные примеры Ваших ожиданий или сообщить нам более подробное видение вопроса.
Для анализа данных и возможной последующей реализации дополнений ждем от Вас информацию на почтовый ящик consultant@rencredit.ru с пометкой "Друзья Банка"
Благодарим Вас за проявленный интерес к сервисам Банка.
С Уважением,
Николай Юртаев
Спасибо за внимание к моему предложению. К сожалению, я не получил с портала извещения о данном вопросе, поэтому отвечаю только сейчас. Ответ будет продублирован на указанный email.
Я не стал писать необходимый поля изначально, так как это отдельный труд - составить список полей, чтобы Интернет-Банк был удобен для клиентов.
Лично для меня, как держателя кредитной карты прежде всего интересуют сроки гашения кредита на грейс-условиях и гашением минимальными платежами. В Телебанке ВТБ-24 эти поля именуются:
а) Дата ежемесячного платежа
б) Минимальная сумма к погашению ежемесячного платежа
в) Сумма к погашению на грейс-условиях
Во-вторую очередь интересуют операции по карте. Сейчас "мини-выписка" в ИБ не работает.
В-третью очередь, полезной была бы информация из договора. В телебанке это:
а) Ставка по кредиту
б) Дата окончания срока действия кредитного лимита
"а) Дата ежемесячного платежа
в) Сумма к погашению на грейс-условиях"
Это действительно мечта клиента Ренессанса Собственно, срок погашения на грейс-условиях также интересует Дата ежемесячного платежа, если не уложишься по ней в грейс, интересует чисто информативно
Ой... не заметил - а идея то годовалая