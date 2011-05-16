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Аватар Андрей (Андpeй Б.)
16.05.2011 11:04 #
На рассмотрении

развитие интернет-банка

Добрый день!
Хотелось бы видеть более развёрнутую информацию в интернет-банке информацию по кредитной карте, включая информацию по грейс-периоду и по выполненным операциям.
4

Комментарии 4

Николай Юртаев
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19.05.2011 в 16:50 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Николай Юртаев
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Уважаемый Андрей,
уточните, пожалуйста, что именно Вы понимаете под "более развернутой информацией по кредитным картам"?
Возможно Вы сможете привести более конкретные примеры Ваших ожиданий или сообщить нам более подробное видение вопроса.
Для анализа данных и возможной последующей реализации дополнений ждем от Вас информацию на почтовый ящик consultant@rencredit.ru с пометкой "Друзья Банка"

Благодарим Вас за проявленный интерес к сервисам Банка.

С Уважением,
Николай Юртаев
Андрей Б.
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Добрый день.
Спасибо за внимание к моему предложению. К сожалению, я не получил с портала извещения о данном вопросе, поэтому отвечаю только сейчас. Ответ будет продублирован на указанный email.
Я не стал писать необходимый поля изначально, так как это отдельный труд - составить список полей, чтобы Интернет-Банк был удобен для клиентов.
Лично для меня, как держателя кредитной карты прежде всего интересуют сроки гашения кредита на грейс-условиях и гашением минимальными платежами. В Телебанке ВТБ-24 эти поля именуются:
а) Дата ежемесячного платежа
б) Минимальная сумма к погашению ежемесячного платежа
в) Сумма к погашению на грейс-условиях

Во-вторую очередь интересуют операции по карте. Сейчас "мини-выписка" в ИБ не работает.

В-третью очередь, полезной была бы информация из договора. В телебанке это:
а) Ставка по кредиту
б) Дата окончания срока действия кредитного лимита
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Полностью поддерживаю идею! Счета-выписки на e-mail приходят просто ужасно, приходится каждый месяц долбить поддержку smile:omg:

"а) Дата ежемесячного платежа
в) Сумма к погашению на грейс-условиях"

Это действительно мечта клиента Ренессанса smile:) Собственно, срок погашения на грейс-условиях также интересует smile:) Дата ежемесячного платежа, если не уложишься по ней в грейс, интересует чисто информативно smile:)

Ой... не заметил - а идея то годовалая smile:o smile:o smile:o
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