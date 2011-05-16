Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Алексей (alif)
16.05.2011 16:45 #
Ждет рассмотрения

Платеж по подписанному шаблону при помощи СМС

Вроде единственный полезный функционал у А-чека, которым пользуюсь и об отсутствие которого в Авангарде очень грущу. Реально удобная штука

2

Комментарии 2

rdc
#
Обещали сделать по звонку в СКП.
читающий
#
Обещали сделать по звонку в СКП.

rdc

Вместо СМС?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.