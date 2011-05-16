Подписаться на идею Алексей (alif)

Ждет рассмотрения

Платеж по подписанному шаблону при помощи СМС

Вроде единственный полезный функционал у А-чека, которым пользуюсь и об отсутствие которого в Авангарде очень грущу. Реально удобная штука





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