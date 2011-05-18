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Отклонено

Открытие депозитов через интернет-банк

Было бы неплохо, если через интернет-банк можно было открывать любой депозит из линейки банка. В настоящее время возможно открытие только 4, все из которых открываются на 90, 180, 360 или 720 дней. Возможности открыть депозит на иной (установленный пользователем, например на 150 дней) срок нет. Или внести изменения в те, что сейчас доступня для открытия через интернет-банк.

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