Отклонено
Открытие депозитов через интернет-банк
Было бы неплохо, если через интернет-банк можно было открывать любой депозит из линейки банка. В настоящее время возможно открытие только 4, все из которых открываются на 90, 180, 360 или 720 дней. Возможности открыть депозит на иной (установленный пользователем, например на 150 дней) срок нет. Или внести изменения в те, что сейчас доступня для открытия через интернет-банк.
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Комментарии 5
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Вклад гарантированный вообще-то непополняемый и срок там фиксированный (360, 540, 720 дней). Возможность пополнения и выбора срока есть теперь только у вклада "Двойная защита", но его в интернет-банке оформить нельзя, видимо потому что там дополнительно заключается договор страхования от несчастных случаев
В настоящий момент в банке есть 2 продукта с возможностью пополнения и выбора индивидуального срока:
- «Русский Стандарт – Пенсионный»: оформляется только в Отделении Банка, т.к. для заключения договора требуется предъявление пенсионного удостоверения.
- «Русский Стандарт – Двойная защита»: оформляется только в Отделении Банка, т.к. вклад предусматривает возможность участия Клиента в программе по организации страхования вкладчиков от несчастных случаев (требуется подписание заявления).
Разработка On-line вклада с возможностью пополнения и выбора индивидуального срока вклада в ближайшее время не планируется.
Статус идеи изменен с «Принято» на «Отклонено»