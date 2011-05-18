Ждет рассмотрения

Снижение комиссии при безналичных расчетах за счет овердрафта

Что-нибудь подобное ПСБ, в котором сейчас платежка при использовании средств овердрафта стоит 0,3%, минимум 25 руб., максимум 200 руб.

Т.е. При оплате счета на 30000 руб., комиссия у них будет 90 руб., а в Авангарде 910 руб.

15