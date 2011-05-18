Ждет рассмотрения
Снижение комиссии при безналичных расчетах за счет овердрафта
Что-нибудь подобное ПСБ, в котором сейчас платежка при использовании средств овердрафта стоит 0,3%, минимум 25 руб., максимум 200 руб.
15
Т.е. При оплате счета на 30000 руб., комиссия у них будет 90 руб., а в Авангарде 910 руб.
Комментарии 15
А с чего вы взяли что можно кредитные средства переводить?
Это обычный тариф на межбанк у ПСБ.
А у Авангарда он в 20 раз дешевле!!!
Хотелось бы еще индивидуальных предпринимателей, и если в первом случае все просто, то во втором легкое решение на ум не приходит.
Не, ИП - это 40802, и все, других не бывает. А 40702 - это юрики.
У остальных ИП 40802.
ну в самом деле, что как дети малые? за безналичную оплату картой за счет кредита банк комиссию с клиента не берет, потому как получает её от продавца. когда клиент снимает наличные или отправляет средства межбанком - банку-эмитенту от этого выгоды никакой, расходы одни.
и давайте будем реалистами: если отменить/снизить комиссию за кредитный межбанк, тут же как грибы после дождя начнут появляться схемы и посредники для обналички таких средств.