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Аватар Владимир Ластовка (last1971)
18.05.2011 19:23 #
Ждет рассмотрения

Снижение комиссии при безналичных расчетах за счет овердрафта

Что-нибудь подобное ПСБ, в котором сейчас платежка при использовании средств овердрафта стоит 0,3%, минимум 25 руб., максимум 200 руб.
Т.е. При оплате счета на 30000 руб., комиссия у них будет 90 руб., а в Авангарде 910 руб.
15

Комментарии 15

camora
#
да неплохая идея
RKZ
#
овердрафта стоит 0,3%, минимум 25 руб., максимум 200 руб.

А с чего вы взяли что можно кредитные средства переводить?
Это обычный тариф на межбанк у ПСБ.
А у Авангарда он в 20 раз дешевле!!!
last1971
#
С того что однажды перечислил и не увидел комисси и начал копать. Да кстати на внутрибанковский платеж, у них 3% минимум 200 руб. И на эти грабли я тоже наступил привыкнув оплачивать счета не смотря на то есть свои деньги на счете или нет, а тут счет попался с реквизитам в ПСБ.
rdc
#
А в чём интерес банка?
last1971
#
Ну банку наверное виднее. Если интересно, то рассмотрят, если не интересно - не рассмотрят. smile:)
rdc
#
Кстати, дополню идею - чтобы не создавать дырку для обнала кредитки, льготность можно распространить только на платежи в адрес юридических лиц. Возможно, такую идею рассмотрят.
last1971
#
льготность можно распространить только на платежи в адрес юридических лиц.

rdc


Хотелось бы еще индивидуальных предпринимателей, и если в первом случае все просто, то во втором легкое решение на ум не приходит.
rdc
#
Элементарно: номера счетов ИП начинаются с 40702 или 40802.
Pif
#
номера счетов ИП начинаются с 40702 или 40802.

rdc

Не, ИП - это 40802, и все, других не бывает. А 40702 - это юрики.
rdc
#
У меня среди клиентов есть один ИП со счётом 40702. Возможно, ошибка в базе, уточню в понедельник.
У остальных ИП 40802.
olegp9
#
К чему эти полумеры? Надо сразу отменять комиссию smile;)
rdc
#
А ещё убрать минимальный платёж по кредитке и растянуть грейс до достижения 58-летнего возраста заёмщика!
rdc
#
Не, ИП - это 40802, и все, других не бывает. А 40702 - это юрики.
Pif
У меня среди клиентов есть один ИП со счётом 40702. Возможно, ошибка в базе
rdc
Да, действительно, это оказалась ошибка в базе. Так что в плане выявления адресатов-ИП всё даже упрощается.
last1971
#
Ну если со счетами так просто, то осталось слово за банком.
viabank
#
smile:D даешь все бесплатно для народа?
ну в самом деле, что как дети малые? за безналичную оплату картой за счет кредита банк комиссию с клиента не берет, потому как получает её от продавца. когда клиент снимает наличные или отправляет средства межбанком - банку-эмитенту от этого выгоды никакой, расходы одни.
и давайте будем реалистами: если отменить/снизить комиссию за кредитный межбанк, тут же как грибы после дождя начнут появляться схемы и посредники для обналички таких средств.
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