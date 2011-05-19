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упрощение обучения и сертификации в АСПК

По своим должностным обязанностям, я занимаюсь обученим и сертификацией сотрудников в АСПК. Создание групп, зачисление сотрудников и последующая работа слишком трудозатратна по времени, многие процессы, на мой взгляд можно было бы упростиь. Зачем каждый аз создавать новую группу. Можно создать на год единую группу по опредененному курсу. Вновь принятый сотрудник, после того, как его прогрузили в программу, заходит в АСПК, набирает свои ФИО, название курса и свой табельный номер, который присвается ему в программе "Кадры-Зарплаты" и дает нужный тест. И так по всем курсам. Сотруднику, который занимается обучение и сертификацией, остается только проконтролировать сроки сдачи и распечаталь сертификат. Экономится масса времени, тк каждый вновь принятый ОКР сдает минимум 27 тестов по разным курсам.

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