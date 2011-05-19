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Аватар дмитрий быстров (camora)
19.05.2011 01:34 #
Ждет рассмотрения

услуги

можно было б cделать в интернет банке сервиса типа Iglobe
сразу бронировать покупать отель , машину , билеты и тд
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Комментарии

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