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Офисы банка на карту России (+GPX)

Офисов в банке все больше и больше.

Предлагаю сделать две вещи:

- все офисы представить в файле формате GPX (и нескольких других)

- представить все офисы на карте России, но только интерактивной (чтобы можно было посмотреть как на всей территории, так и опуститься до города/улицы)



Первая вещь делается совсем не сложно (и не очень долго). И позволит загрузить все координаты в любую навигационную программу. Будет полезно очень многим, особенно автомобилистам. Вторая вещь тоже делается не так сложно, как сделана первая, на том же maps google, хотя, наверное, правильнее на яндексе.

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