Ждет рассмотрения
Виртуальные карты
Здравствуйте!
8
Было неплохо реализовать возможность создания виртуальных VISA карт.
Сейчас чтобы создать виртуальную карту приходится пересылать деньги в сторонние онлайн сервисы и там уже создавать виртуальную карту.
Это небезопасно, неудобно и долго.
Комментарии 8
Было бы неплохо обосновать необходимость музыкальных инструментов для священнослужителей.
Есть такая игра World of Warcraft. У меня есть несколько друзей, которым я иногда оплачиваю аккаунты в ней.
А аккаунт там оплачивается исключительно его хозяином - в отличие от мобильника, пополнить чужой счёт невозможно.
В итоге двое мне доверили свои пароли, а остальным приходится диктовать номер карты. Под это у меня отдельный электрон с закрученным в ноль лимитом. Люди надёжные, но… весьма далёкие от вопросов безопасности, да большинство на венде.
А была бы одноразовая виртуалка - вообще бы не парился, мог бы даже прислать реквизиты карты мылом и всё.
Сегодня знакомый попросил меня оплатить ему детское автокресло в немецком интернет-магазине.
Варианты:
- я сам провожу покупку, заполняя всё и вся - этим мне заниматься влом. да и не хочу попасть в ситуацию, если куплю что-то не то или доставят не туда.
- я даю ему реквизиты карты, и всё делает он - а это, очевидно, небезопасно.
Никакого "пополнения счёта" в большинстве интернет-магазинов нет.
В результате всё-таки выкрутились - он заполнил всё заранее, полностью подготовил заказ, и дал мне аккаунт от магазина, где нужно было только нажать "оплатить".
А с виртуалкой - всё было бы элементарно.