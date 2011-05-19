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Ждет рассмотрения

Виртуальные карты

Здравствуйте!

Было неплохо реализовать возможность создания виртуальных VISA карт.

Сейчас чтобы создать виртуальную карту приходится пересылать деньги в сторонние онлайн сервисы и там уже создавать виртуальную карту.

Это небезопасно, неудобно и долго.

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