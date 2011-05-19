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19.05.2011 19:34 #
Ждет рассмотрения

Виртуальные карты

Здравствуйте!
Было неплохо реализовать возможность создания виртуальных VISA карт.
Сейчас чтобы создать виртуальную карту приходится пересылать деньги в сторонние онлайн сервисы и там уже создавать виртуальную карту.
Это небезопасно, неудобно и долго.
8

Комментарии 8

SPV
#
И виртуальный Мастеркард до кучи!
Теневая экономка
#
Что такого дают виртуальные карты, чего нет в обычных?

Было бы неплохо обосновать необходимость музыкальных инструментов для священнослужителей.
Ambr
#
Кстати, да. Имхо бесплатный электрон + настроенные лимиты вполне решают задачу.
rdc
#
Могу привести пример ситуации, где очень полезна виртуальная карта.
Есть такая игра World of Warcraft. У меня есть несколько друзей, которым я иногда оплачиваю аккаунты в ней.
А аккаунт там оплачивается исключительно его хозяином - в отличие от мобильника, пополнить чужой счёт невозможно.
В итоге двое мне доверили свои пароли, а остальным приходится диктовать номер карты. Под это у меня отдельный электрон с закрученным в ноль лимитом. Люди надёжные, но… весьма далёкие от вопросов безопасности, да большинство на венде.
А была бы одноразовая виртуалка - вообще бы не парился, мог бы даже прислать реквизиты карты мылом и всё.
Теневая экономка
#
Имхо, довольно хитровывернутая метода - оплачивать аккаунт людям, не имеющим банковской карты, в каком-то строго определенном сервисе, где невозможно пополнить чужой счет...
rdc
#
Другой пример из жизни.
Сегодня знакомый попросил меня оплатить ему детское автокресло в немецком интернет-магазине.
Варианты:
- я сам провожу покупку, заполняя всё и вся - этим мне заниматься влом. да и не хочу попасть в ситуацию, если куплю что-то не то или доставят не туда.
- я даю ему реквизиты карты, и всё делает он - а это, очевидно, небезопасно.
Никакого "пополнения счёта" в большинстве интернет-магазинов нет.
В результате всё-таки выкрутились - он заполнил всё заранее, полностью подготовил заказ, и дал мне аккаунт от магазина, где нужно было только нажать "оплатить".

А с виртуалкой - всё было бы элементарно.
rdc
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Кстати, самому провести покупку было бы затруднительно по другой причине - там всё написано по-немецки. А гуглопереводчик не хавает https сайты. Я даже на подтверждении покупки был вынужден копипастить smile:D
schedmi
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Не нужна виртуальная карта - есть бесплатные Maestro и Visa Electron! Сравните: в Сбере виртуальная карта 60 р стоит, а тут пластмассовая и совершенно бесплатно!
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