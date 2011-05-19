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Ждет рассмотрения

SMS информирование на номера других стран и электронную почту.

Здравствуйте!

Сейчас пользователи, которые часто выезжают за пределы РФ и пользуются сим-картами других стран теряют возможность своевременно получать информацию по платежам. Сейчас нет возможности указать свой мобильный номер отличный от +7 — российские номера.

Также было бы неплохо получать информацию о платежах на электронную почту.

Спасибо!

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