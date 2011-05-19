Ждет рассмотрения
SMS информирование на номера других стран и электронную почту.
Здравствуйте!
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Сейчас пользователи, которые часто выезжают за пределы РФ и пользуются сим-картами других стран теряют возможность своевременно получать информацию по платежам. Сейчас нет возможности указать свой мобильный номер отличный от +7 — российские номера.
Также было бы неплохо получать информацию о платежах на электронную почту.
Спасибо!
Комментарии 1
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