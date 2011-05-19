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Ждет рассмотрения

Предоставлять отсрочку (мини-грейс) на погашение тех. овердрафта по расчетным картам.

Если вести речь об обычном пользователе, не мошеннике, то его вина в возникновении тех. овердрафта относительна - он не может предугадать изменение валютных курсов или порядок проведения платежных документов. Конечно, лучше всего иметь на расчетной карте запас, позволяющий остаться в плюсе даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, но...

Предлагаю рассмотреть такой вариант: не начислять комиссию за тех. овердрафт по расчетным картам (в Авангарде она называется комиссией за учет перерасхода средств и составляет 36%) с первого дня его возникновения, а дать клиенту отсрочку на 10-15 дней для беспроцентного погашения задолженности. Если будет реализовано SMS-информирование о возникновении задолженности по тех. овердрафту - вообще замечательно. Во избежание злоупотреблений можно установить потолок суммы овердрафта, на погашение которого предоставляется отсрочка.

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