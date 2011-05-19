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millw
Ждет рассмотрения
Предоставлять отсрочку (мини-грейс) на погашение тех. овердрафта по расчетным картам.
Если вести речь об обычном пользователе, не мошеннике, то его вина в возникновении тех. овердрафта относительна - он не может предугадать изменение валютных курсов или порядок проведения платежных документов. Конечно, лучше всего иметь на расчетной карте запас, позволяющий остаться в плюсе даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, но...
7
Предлагаю рассмотреть такой вариант: не начислять комиссию за тех. овердрафт по расчетным картам (в Авангарде она называется комиссией за учет перерасхода средств и составляет 36%) с первого дня его возникновения, а дать клиенту отсрочку на 10-15 дней для беспроцентного погашения задолженности. Если будет реализовано SMS-информирование о возникновении задолженности по тех. овердрафту - вообще замечательно. Во избежание злоупотреблений можно установить потолок суммы овердрафта, на погашение которого предоставляется отсрочка.
Комментарии 7
Не уверена, что есть смысл снижать комиссию. Теховер, возникший из-за разницы курсов, обычно небольшой, даже по 36% много не набежит.
Так речь не про снижение комиссии, а про отсрочку ее применения. Дело даже не в величине комиссии, а в самой ее сути - если явной "вины" клиента в теховере нет, надо дать ему возможность погасить задолженность без дополнительных штрафов. Тем более в ситуации двойного списания, о которой упомянул rdc.
если кому стремно влететь в теховер - религия запрещает, что ли, кредиткой пользоваться? (у Авангарда по кредиткам никаких повышенных процентов/штрафов нет, только включение всей величины теховера в минимальный платеж = обязательство погасить весь теховер не позднее конца календарного месяца, следующего за списанием). ведь не просто же так карты позиционируются как "кредитные" и "дебетовые". по первым банк заранее согласился предоставить вам овердрафт. по вторым вы заранее пообещали банку пользоваться исключительно собственными средствами. и тарифы подбираются банком исходя из этих посылок. а так получается - и на елку влезть хочется, и не поцарапаться...