Подписаться на идею
rdc
(rdc)
Ждет рассмотрения
Расходуемый лимит
Предлагаю добавить к существующим видам лимитов (суточному и месячному) ещё один вид, который уменьшается на сумму каждой очередной авторизации, не возобновляясь на следующий месяц. Это позволит "приоткрывать" лимит для следующей покупки одной операцией, а не двумя.
11
Пример, зачем это нужно: держим для безопасности на карте лимит 0 для интернет-покупок. Сейчас:
1) нужно выставить лимит "не нуль",
2) провести транзакцию, и
3) вернуть обратно "нуль". И главное - не забыть вернуть "нуль"!
Что будет с новым лимитом:
1) выставляем расходуемый лимит,
2) проводим транзакцию, из суммы расходуемого лимита автоматически вычитается авторизованная сумма, и остаётся какая-то мелочь, которую можно и не обнулять вовсе.
3) Пункт 3 больше не требуется.
Если нужно провести несколько транзакций, можно поставить лимит на всё, и они его израсходуют.
Когда эта возможность не нужна - лимит выставляется на избыточно большую величину и "не мешает". По умолчанию - "без ограничений".
Фактически идея аналогична переводу заданной суммы на дебетовый картсчёт - но для кредитки.
Альтернативный вариант, предложенный diev.ya.ru:
лимит "на следующую покупку". Позволяет совершить только одну транзакцию. Этот вариант решает неточность расчёта суммы, чтобы оставшаяся на счету мелочь уже не была доступна.
Можно продумать прочие варианты - расходуемый лимит по количеству операций и т.д.
Комментарии 11
В любом случае, с интернет-фродом я сталкивался неоднократно, посему меры вполне обоснованные.
Это точно! И с реализацией в процессинге могут быть сложности.
Идея выглядит красиво, но что то берут сомнения что будут этим реально пользоваться, разве что раз для пробы потом быстро надоест!
А если надо редко на крупную покупку можно и текущими возможностями управится!
Ну для инета можно и перед каждой операцией лимит увеличивать.
Т.е. чтобы они показывали не сколько можно потратить за период, а сколько осталось возможно потратить (как доступный лимит на карте).
А не добавлять новые их и так много
Мой вариант позволяет обойтись без расчётов и лишних обнулений.
Если существующие лимиты будут расходуемыми, они будут возобновляться каждые сутки и каждый месяц соответственно. Тут же нужен лимит, который бы возобновлялся исключительно вручную.
Тогда надо сделать так
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1192758
это будет одновременно и как сейчас и Ваш вариант!
Имхо, предлагаемая идея, наоборот, позволит упростить некоторые существующие сложности: во-первых, в части приоткрывания лимита, а потом возвращения на место (об этом иногда забываешь); во-вторых, в части вычисления необходимой суммы. Сейчас нужно взять сумму лимита, вычесть из нее остаток лимита и прибавить сумму покупки. Для полноты картины лимиты в долларах, карта в рублях, а покупка вообще в тугриках. Курс тугрика к рублю я примерно помню, курс доллара к рублю - тоже, но их взаимное соотношение - нет. Хорошо, что кнопка вызова калькулятора вынесена на клавиатуру...