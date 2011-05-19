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Ждет рассмотрения

Расходуемый лимит

Предлагаю добавить к существующим видам лимитов (суточному и месячному) ещё один вид, который уменьшается на сумму каждой очередной авторизации, не возобновляясь на следующий месяц. Это позволит "приоткрывать" лимит для следующей покупки одной операцией, а не двумя.



Пример, зачем это нужно: держим для безопасности на карте лимит 0 для интернет-покупок. Сейчас:

1) нужно выставить лимит "не нуль",

2) провести транзакцию, и

3) вернуть обратно "нуль". И главное - не забыть вернуть "нуль"!



Что будет с новым лимитом:

1) выставляем расходуемый лимит,

2) проводим транзакцию, из суммы расходуемого лимита автоматически вычитается авторизованная сумма, и остаётся какая-то мелочь, которую можно и не обнулять вовсе.

3) Пункт 3 больше не требуется.

Если нужно провести несколько транзакций, можно поставить лимит на всё, и они его израсходуют.

Когда эта возможность не нужна - лимит выставляется на избыточно большую величину и "не мешает". По умолчанию - "без ограничений".



Фактически идея аналогична переводу заданной суммы на дебетовый картсчёт - но для кредитки.



Альтернативный вариант, предложенный diev.ya.ru:

лимит "на следующую покупку". Позволяет совершить только одну транзакцию. Этот вариант решает неточность расчёта суммы, чтобы оставшаяся на счету мелочь уже не была доступна.

Можно продумать прочие варианты - расходуемый лимит по количеству операций и т.д.

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