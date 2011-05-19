Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар rdc (rdc)
19.05.2011 23:25 #
Ждет рассмотрения

Расходуемый лимит

Предлагаю добавить к существующим видам лимитов (суточному и месячному) ещё один вид, который уменьшается на сумму каждой очередной авторизации, не возобновляясь на следующий месяц. Это позволит "приоткрывать" лимит для следующей покупки одной операцией, а не двумя.

Пример, зачем это нужно: держим для безопасности на карте лимит 0 для интернет-покупок. Сейчас:
1) нужно выставить лимит "не нуль",
2) провести транзакцию, и
3) вернуть обратно "нуль". И главное - не забыть вернуть "нуль"!

Что будет с новым лимитом:
1) выставляем расходуемый лимит,
2) проводим транзакцию, из суммы расходуемого лимита автоматически вычитается авторизованная сумма, и остаётся какая-то мелочь, которую можно и не обнулять вовсе.
3) Пункт 3 больше не требуется.
Если нужно провести несколько транзакций, можно поставить лимит на всё, и они его израсходуют.
Когда эта возможность не нужна - лимит выставляется на избыточно большую величину и "не мешает". По умолчанию - "без ограничений".

Фактически идея аналогична переводу заданной суммы на дебетовый картсчёт - но для кредитки.

Альтернативный вариант, предложенный diev.ya.ru:
лимит "на следующую покупку". Позволяет совершить только одну транзакцию. Этот вариант решает неточность расчёта суммы, чтобы оставшаяся на счету мелочь уже не была доступна.
Можно продумать прочие варианты - расходуемый лимит по количеству операций и т.д.
11

Комментарии 11

DVO
#
Безопасность это очень важно. Но не до такой степени. Явный перебор.
rdc
#
Основная карта, которой расплачиваешься повсеместно, видна множеству продавцов и кассиров, может быть различима в записях камер наблюдения. Держать на ней ненулевой лимит интернет-транзакций опасно.

В любом случае, с интернет-фродом я сталкивался неоднократно, посему меры вполне обоснованные.
RKZ
#
Явный перебор.

DVO

Это точно! И с реализацией в процессинге могут быть сложности.

Идея выглядит красиво, но что то берут сомнения что будут этим реально пользоваться, разве что раз для пробы потом быстро надоест!
А если надо редко на крупную покупку можно и текущими возможностями управится!
RKZ
#
Держать на ней ненулевой лимит интернет-транзакций опасно.

rdc

Ну для инета можно и перед каждой операцией лимит увеличивать.
RKZ
#
Либо тогда надо все лимиты сделать наоборот! (расходуемыми)
Т.е. чтобы они показывали не сколько можно потратить за период, а сколько осталось возможно потратить (как доступный лимит на карте).
А не добавлять новые их и так много smile:)
rdc
#
Идея выглядит красиво, но что то берут сомнения что будут этим реально пользоваться, разве что раз для пробы потом быстро надоест!
Это до первой кражи…
Ну для инета можно и перед каждой операцией лимит увеличивать.
Только сейчас придётся либо высчитывать величину месячного лимита, и не забывать обнулять его в конце месяца, либо обнулять после каждой транзакции, чтобы не заморачиваться расчётами.
Мой вариант позволяет обойтись без расчётов и лишних обнулений.
rdc
#
Либо тогда надо все лимиты сделать наоборот! (расходуемыми)
Это не совсем то.
Если существующие лимиты будут расходуемыми, они будут возобновляться каждые сутки и каждый месяц соответственно. Тут же нужен лимит, который бы возобновлялся исключительно вручную.
Теневая экономка
#
Безопасность это очень важно. Но не до такой степени. Явный перебор.

DVO

Имхо, предлагаемая идея, наоборот, позволит упростить некоторые существующие сложности: во-первых, в части приоткрывания лимита, а потом возвращения на место (об этом иногда забываешь); во-вторых, в части вычисления необходимой суммы. Сейчас нужно взять сумму лимита, вычесть из нее остаток лимита и прибавить сумму покупки. Для полноты картины лимиты в долларах, карта в рублях, а покупка вообще в тугриках. Курс тугрика к рублю я примерно помню, курс доллара к рублю - тоже, но их взаимное соотношение - нет. Хорошо, что кнопка вызова калькулятора вынесена на клавиатуру...
schedmi
#
Хорошая идея, когда ноут покупал, приходилось лимит увеличивать, потом уменьшать. Может не прямо так как автор идеи описал, но в том или ином виде подобный функционал был бы полезен
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.