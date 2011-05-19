Карта кодов или Код в СМС.

Уже было
rdc
Уже было
rdc
можно было бы сделать отправку кодов по смс опцией
millw
И желательно платной
Pif
amatol пишет:
Второй день не приходят смс. Вообще. Даже с паролями подтверждения...
И желательно платной, чтобы несколько ограничить фантазии клиентов.
Pif
Другой вопрос, что банк может счесть нецелосообразным тратить ресурсы на такую фичу, и это его безусловное право.
millw
Другой вопрос, что банк может счесть нецелосообразным тратить ресурсы на такую фичу, и это его безусловное право.
Именно поэтому и поступило предложение сделать услугу платной. Заодно будет понятно насколько она действительно нужна.
чтобы несколько ограничить фантазии клиентов.
Можно конечно и платно, если карточки доступа тоже платными будут
mitac
Карточки доступа, я надеюсь, платными не будут, потому что они ПОВЫШАЮТ безопасность. SMS доступа (если их все-таки делать) нужно сделать платными, потому что они УХУДШАЮТ безопасность. Есть принципиальная разница. Я очень рад, что банк, несмотря на свою клиентоориентированность, не идет на реализацию популистских идей. Надеюсь, что так будет и дальше.
Pif
Комментарии 22
Ну значит удалят
Хотя, есть отличие. Там предлагалась полная замена карточки. Я предлагаю - или, или.
И желательно платной, чтобы несколько ограничить фантазии клиентов.
Можно еще вход в банк платным сделать чтобы уж совсем гады не расслаблялись
+1000
ИМХО. Идея из разряда - "а что бы еще придумать".
Банк многократно и подробно обьяснял почему он против, чуть выше идеи на форуме почти страница посвящена жалобам на неполучение СМС, но с завидным упорством кое-кто возвращается к проталкиванию этой порочной идеи.
Но кому из клиентов будет хуже, если в ИБ появится опциональная кнопка "подтвердить кодом из смс", активируемая только по заявлению в офисе? Другой вопрос, что банк может счесть нецелосообразным тратить ресурсы на такую фичу, и это его безусловное право.
Но вот скажем в выборе профиля чипа (приоритет подписи или пина) банк пошел навстречу клиентам и обещает реализовать такую возможность. Имхо, ситуация достаточно похожа, и если есть воможность - лучше предоставить клиенту выбор.
Именно поэтому и поступило предложение сделать услугу платной.
Заодно будет понятно насколько она действительно нужна.
А пок я бы предпочел чтобы банк организовал рассылку не на один телефон, а на 2. Такая идея есть давно.
Согласен и на платной основе.
Эта возможность вопрос удобства, кому-то нужна, кому-то нет. Мне не нужна многоуровневая настройка смс реализованная в Авангарде, считаю ее бесполезной и не нужной.
Ну и что? Кому-то она жизнь облегчает и слава богу, мне это не мешает ни разу.
У меня есть три карточки доступа разных банков, если я избавлюсь хотя бы от одной из них не избавившись от банка, то это упростит мою жизнь.
А предложение сделать ее платной поступило не поэтому
А
Великолепная аргументация, не так ли? Главное, очень конструктивная
Думаю, что если бы авангард не следовал за фантазиями клиентов, он не был бы авангардом.
Можно конечно и платно, если карточки доступа тоже платными будут, чтобы не ограничивать свободу выбора.
Карточки доступа, я надеюсь, платными не будут, потому что они ПОВЫШАЮТ безопасность. SMS доступа (если их все-таки делать) нужно сделать платными, потому что они УХУДШАЮТ безопасность. Есть принципиальная разница. Я очень рад, что банк, несмотря на свою клиентоориентированность, не идет на реализацию популистских идей. Надеюсь, что так будет и дальше.
Вот и пользуйтесь карточками, не грузите людей. Люди знают на что идут, пользуясь смс подтверждением, не нужно их учить.
Впрочем, учитывая качество проекта Авиабилеты, можно предположить что разработка и тестирование поставлены в банке из рук вон плохо и на реализацию этой идеи просто нет свободных квалифицированных ресурсов. Всем спасибо за комментарии, поддержку и критику.
Не вы ли вчера вечером дали ссылку на эту идею в теме Авангарда? Не светились бы - глядишь, и подольше повисела "на рассмотрении"
А я вот прочитал идею автора, что он хочет (вычёркиваем прочие варианты ИЛИ для понимания подлинного смысла идеи автора): "получить карточку кодов
или получать одноразовые кодыв СМС сообщении" - т.е. не в банкомате или в отделении банка, а в сообщении!