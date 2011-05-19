Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Дмитрий (mitac)
19.05.2011 23:30 #
Реализовано

Карта кодов или Код в СМС.

Идея проста. Было бы неплохо иметь возможность выбора - получить карточку кодов или получать одноразовые коды в СМС сообщении.
22

Комментарии 22

mitac
#


Уже было

rdc

Ну значит удалят smile:D
mitac
#
Уже было

rdc

Хотя, есть отличие. Там предлагалась полная замена карточки. Я предлагаю - или, или.
millw
#
Если не ошибаюсь, в Сбербанке так и сделано - можно выбрать подтверждение либо кодом из смс, либо кодом с распечатки терминала.
vitaly_v
#
Лучще сделать возможность получать СМС сообщения, если закончилась карточка.
qwerty41
#
Не, не надо "как в Сбере"! К терминалу ходить ещё.
millw
#
Чтобы не снижать уровень безопасности для тех, кто не доверяет смскам, можно было бы сделать отправку кодов по смс опцией, подключаемой по заявлению клиента в офисе. Другой вопрос, многим ли клиентам это надо, и захочет ли банк заморачиваться...
Pif
#
можно было бы сделать отправку кодов по смс опцией

millw

И желательно платной, чтобы несколько ограничить фантазии клиентов.
mitac
#
И желательно платной
Pif

Можно еще вход в банк платным сделать чтобы уж совсем гады не расслаблялись smile:D
trytrytry
#
Лучше выход. smile:D
АлексСпб
#
И желательно платной, чтобы несколько ограничить фантазии клиентов.

Pif

+1000

ИМХО. Идея из разряда - "а что бы еще придумать".

Банк многократно и подробно обьяснял почему он против, чуть выше идеи на форуме почти страница посвящена жалобам на неполучение СМС, но с завидным упорством кое-кто возвращается к проталкиванию этой порочной идеи.
millw
#
Так никто ж не предлагает отказаться от карточки с кодами! Замечательно, что она есть, пусть и дальше остается вариантом подтверждения по умолчанию.
Но кому из клиентов будет хуже, если в ИБ появится опциональная кнопка "подтвердить кодом из смс", активируемая только по заявлению в офисе? Другой вопрос, что банк может счесть нецелосообразным тратить ресурсы на такую фичу, и это его безусловное право.
Но вот скажем в выборе профиля чипа (приоритет подписи или пина) банк пошел навстречу клиентам и обещает реализовать такую возможность. Имхо, ситуация достаточно похожа, и если есть воможность - лучше предоставить клиенту выбор.
АлексСпб
#
Другой вопрос, что банк может счесть нецелосообразным тратить ресурсы на такую фичу, и это его безусловное право.

millw


Именно поэтому и поступило предложение сделать услугу платной.
Заодно будет понятно насколько она действительно нужна.

А пок я бы предпочел чтобы банк организовал рассылку не на один телефон, а на 2. Такая идея есть давно.
Согласен и на платной основе.
mitac
#

Другой вопрос, что банк может счесть нецелосообразным тратить ресурсы на такую фичу, и это его безусловное право.

Именно поэтому и поступило предложение сделать услугу платной. Заодно будет понятно насколько она действительно нужна.


Эта возможность вопрос удобства, кому-то нужна, кому-то нет. Мне не нужна многоуровневая настройка смс реализованная в Авангарде, считаю ее бесполезной и не нужной.
Ну и что? Кому-то она жизнь облегчает и слава богу, мне это не мешает ни разу.
У меня есть три карточки доступа разных банков, если я избавлюсь хотя бы от одной из них не избавившись от банка, то это упростит мою жизнь.

А предложение сделать ее платной поступило не поэтому smile:D
А
чтобы несколько ограничить фантазии клиентов.


Великолепная аргументация, не так ли? Главное, очень конструктивная smile:D
Думаю, что если бы авангард не следовал за фантазиями клиентов, он не был бы авангардом.

Можно конечно и платно, если карточки доступа тоже платными будут, чтобы не ограничивать свободу выбора.
Pif
#
Можно конечно и платно, если карточки доступа тоже платными будут

mitac

Карточки доступа, я надеюсь, платными не будут, потому что они ПОВЫШАЮТ безопасность. SMS доступа (если их все-таки делать) нужно сделать платными, потому что они УХУДШАЮТ безопасность. Есть принципиальная разница. Я очень рад, что банк, несмотря на свою клиентоориентированность, не идет на реализацию популистских идей. Надеюсь, что так будет и дальше.
vitaly_v
#
Карточки доступа, я надеюсь, платными не будут, потому что они ПОВЫШАЮТ безопасность. SMS доступа (если их все-таки делать) нужно сделать платными, потому что они УХУДШАЮТ безопасность. Есть принципиальная разница. Я очень рад, что банк, несмотря на свою клиентоориентированность, не идет на реализацию популистских идей. Надеюсь, что так будет и дальше.

Pif

Вот и пользуйтесь карточками, не грузите людей. Люди знают на что идут, пользуясь смс подтверждением, не нужно их учить.
mitac
#
Клиентоориентированность банка вызывает все большие сомнения. smile:D
Впрочем, учитывая качество проекта Авиабилеты, можно предположить что разработка и тестирование поставлены в банке из рук вон плохо и на реализацию этой идеи просто нет свободных квалифицированных ресурсов. Всем спасибо за комментарии, поддержку и критику. smile:uncap:
Теневая экономка
#
mitac

Не вы ли вчера вечером дали ссылку на эту идею в теме Авангарда? Не светились бы - глядишь, и подольше повисела "на рассмотрении" smile:D
VEI
#
28.05.2012 в 21:44 статус идеи изменен с «Отклонено» на «Реализовано»
diev.ya.ru
#
Клиентоориентированность банка исправлена за один день! smile:D

А я вот прочитал идею автора, что он хочет (вычёркиваем прочие варианты ИЛИ для понимания подлинного смысла идеи автора): "получить карточку кодов или получать одноразовые коды в СМС сообщении" - т.е. не в банкомате или в отделении банка, а в сообщении! smile:D
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.