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Однократное послабление лимитов

Краткий пример из жизни, что хотелось бы упростить в мобильном ИБ:



Собираясь сделать крупные покупки сверх кредитного лимита, доложил своих денег на кредитку, а лимиты по картам, выставленные однажды, не поправил... Две оплаты сделал, а на третью - отказ!



Пришлось на своём крохотном экранчике кнопочного телефона (ни айфон и ни смарт!), через Оперу мини, идти на общий сайт, в ИБ, Список счетов, Детальная информация по карте, Лимиты по карте (ух, не близко, а уж как мелко!) - менять лимит, благо что теперь по коду!



Лимит расходов на день, опять же, в долларах, а нужно в уме сообразить, как сумму в рублях, что вот, на витрине, преобразовать в изменение остатка лимита в долларах с небольшим запасом.



Далее два варианта развития ситуации у клиента:



1) Совершение счастливой покупки (однократная транзакция), после чего все лимиты "возвращаются" (да они и с места не сходили!) в привычное состояние.



2) Клиент передумал, покупать не стал, через некий таймаут все лимиты опять же "возвращаются" в привычное состояние.



Самое главное, что лимиты (по свершении заданной транзакции на лимитированную однократно сумму или просто по времени не свершения её) опять встают на защиту клиента без повторных кропотливых лазаний по сайту и ИБ через телефон, что занимает и время, и может неожиданно прерваться, оставив брешь в защите на неопределённый срок до следующей возможности зайти в ИБ. Именно исключение необходимости второго захода для вынужденного возвращения всего обратно и есть главная суть идеи.



Побочное желание отсюда - сильно упрощённый лёгкий ИБ зайти с любого не-только-айфон(!) телефона, через любой встроенный браузер без наворотов, и в один-два клика выставить типовые карточно-лимитные операции по любимой (последней использованной до этого, например) карте. Потому как совершенно не время просматривать список всех счетов и депозитов, к данной ситуации - с телефоном перед кассой, не относящихся.



Однократное разрешение экстренного снятия нужной суммы наличных, невзирая и не меняя постоянные лимиты - также подмножество этой идеи. Разумеется, по одноразовому коду для безопасности - это как есть.

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