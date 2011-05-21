Реализовано

Регистронезависимые одноразовые пароли

Помнится, я как-то писал на форуме, что не удобно вводить одноразовые пароли состоящие из заглавных букв и цифр, при том что маленькие буквы в паролях не используются. Держать shift или нажимать Caps Lock неудобно (в случае капса нужно же его назад выключить). При этом реального увеличения безопасности от проверки ввода на регистр нет, так как все равно маленьких букв в пароле нет.



Идея состоит в том, чтобы сделать одно из двух:

1) пароли генерировать и с большими, и с маленькими буквами (т.е. увеличить безопасность); или

2) преобразовывать введенные значения в большие буквы, а уже потом проверять на совпадение паролей (увеличить удобство)



ТКС, Вы писали, что IT изучит возможность этого, но либо я пропустил Ваше сообщение, либо Вы по этому поводу больше не писали.

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