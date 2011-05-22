Ждет рассмотрения

Хранение и снятие собственных средств на кредитных картах Сбербанка.

С 2006 года пользуюсь совместной дебетовой картой Сбербанк Visa-Аэрофлот Бонус. Начинал с Classic, сейчас это Gold. Карты ни разу не подводили, вплоть до того, что все выписки с 2006 и поныне доступны в СБОЛе, причем регионы карт разные Москва и МО, за что хочу сказать отдельное спасибо. Но сейчас не об этом.

Иногда нужна именно КРЕДИТНАЯ карта, например для подтверждения платежеспособности и овердрафт в этом случае не поможет - в номере карты видимо однозначно кодируется признак - кредитная/ дебетовая.

Недавно Сбербанк начал выпускать кредитную карту по программе Аэрофлот. Но при хранении собственных средств, их обналичивание будет происходить с комиссией в 3%, что при снятии крупных сумм достаточно ощутимо, пришлось оставить мысль завести кредитку от Сбербанка. Заводить еще один GOLD-кредитный-нерационально. Classic невыгодно, с точки зрения накопления миль на Аэрофлот.

Было бы неплохо рассмотреть возможность снизить комиссию, возможно в дальнейшем, по выдаче собственных средств с кредитных карт, или убрать её вообще, как вариант 1,5% Classic, 0%-0,5%.

Gold.

С уважением, Павел



4