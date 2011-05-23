Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Василий Москаленко (thunderguy)
23.05.2011 10:36 #
Реализовано

Расширение функий ios клиента

На данный момнет клиент интернет банка для ios не в полном объеме поддерживает ipad. Я считаю что необходима версия поддерживающая ipad. Так же в этом клинете из трех своих карт я могу видеть только одну карту банк в кармане. Хотелось бы чтобы через ios клиент я могу управлять всеми своими картами. И вообще было бы замечательно максимально приблизить функионал ios клиента к интернет банку который мы видим через обычный браузер.
3

Комментарии 3

ao-averin
#
25.05.2011 в 12:04 статус идеи изменен с «Отклонено» на «Принято»
ao-averin
#
24.06.2013 в 15:42 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.