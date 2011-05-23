Реализовано

Расширение функий ios клиента

На данный момнет клиент интернет банка для ios не в полном объеме поддерживает ipad. Я считаю что необходима версия поддерживающая ipad. Так же в этом клинете из трех своих карт я могу видеть только одну карту банк в кармане. Хотелось бы чтобы через ios клиент я могу управлять всеми своими картами. И вообще было бы замечательно максимально приблизить функионал ios клиента к интернет банку который мы видим через обычный браузер.

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