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Здравствуйте! На днях хотел воспользоваться услугами партнера клуба скидок "Элекс-тур", находящийся по адресу Карманинский пер. д.9, офис-400При этом выяснились следующие факты:1. По данному адресу такой компании нет2. Телефон их сотрудники банка не знают3. Адреса такого в Москве нет. Карманицкий пер. д.9. И по данному адресу находится фирма ЭЛИКС-Тур.4. Через систему яндекс находится фирма Элекс--тур, однако она расположена в другом месте и скидки по картам банка не предоставляет.В итоге имеем на официальном сайте недостоверную информацию. Также не понятно, куда смотрят сотрудники банка ответственные за данный раздел.В связи с этим предложение, перед размещением информации детально ее проверять и не размещать левые конторы. Привыяснении других аналогичных ситуаций привлекать ответственных сотрудников к ответственности.