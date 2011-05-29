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Аватар Антон Кулаков (Антон Кулаков)
29.05.2011 15:38 #
Ждет рассмотрения

Белый список IP без смс-уведомления о входе.

Было бы удобно иметь возможность отключить смс-уведомления о входе с определенных ip-адресов, например с домашнего.

Плюсы для клиента:
1) Если используется статический IP, то можно уменьшить количество приходящих смс без серьезного ущерба безопасности.

Плюсы для банка:
1) Меньше смс на отправку

Минусы для банка:
1) Трата времени на реализацию идеи smile:)
6

Комментарии 6

Clevelus
#
Если есть выделенный ip адрес, то может быть неплохо.
deustech
#
категорически против - злоумышленник может туда свои адреса прописать, и вы даже не узнаете о том что он заходит в аккаунт.
rdc
#
злоумышленник может туда свои адреса прописать
Прописывание адресов должно сопровождаться неотключаемым SMS уведомлением и запросом одноразового кода.
igorl
#
Да, было бы удобно, но только если кто-то меняет, то обязательное СМС уведомление.
viabank
#
категорически против: трояны и "инсайд" на 100% исключать не стоит
АлексСпб
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С одной стороны было бы удобнее.
С другой приведет к дополнительным осложнениям.

Я конечно семье верю и не только в этом, но все равно хотел бы знать о всех входах в ИБ с любого компьютера.

И как результат - банк потратит силы и средства, а пользоваться будут единицы или никто.

ИМХО - идея разумная, но есть много более важных и все еще не реализованных.
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