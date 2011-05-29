Белый список IP без смс-уведомления о входе.

Ждет рассмотрения

Было бы удобно иметь возможность отключить смс-уведомления о входе с определенных ip-адресов, например с домашнего.Плюсы для клиента:1) Если используется статический IP, то можно уменьшить количество приходящих смс без серьезного ущерба безопасности.Плюсы для банка:1) Меньше смс на отправкуМинусы для банка:1) Трата времени на реализацию идеи