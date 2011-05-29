Белый список IP без смс-уведомления о входе.

Было бы удобно иметь возможность отключить смс-уведомления о входе с определенных ip-адресов, например с домашнего.
Плюсы для клиента:
1) Если используется статический IP, то можно уменьшить количество приходящих смс без серьезного ущерба безопасности.
Плюсы для банка:
1) Меньше смс на отправку
Минусы для банка:
1) Трата времени на реализацию идеи
Комментарии 6
С другой приведет к дополнительным осложнениям.
Я конечно семье верю и не только в этом, но все равно хотел бы знать о всех входах в ИБ с любого компьютера.
И как результат - банк потратит силы и средства, а пользоваться будут единицы или никто.
ИМХО - идея разумная, но есть много более важных и все еще не реализованных.