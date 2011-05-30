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Ждет рассмотрения

Смена очередного кода доступа по желанию клиента при платеже.

При вводе требуемого кода доступа хочется увидеть чек-бокс, который будет гласить "оставить текущий код доступа для подтверждения платежей в данном сеансе" (ну или наоборот - "сменить" - как будет удобней это реализовать), отметку в котором я бы наверняка снимал в этом случае для безопасности.

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