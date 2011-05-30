Ждет рассмотрения
Смена очередного кода доступа по желанию клиента при платеже.
При вводе требуемого кода доступа хочется увидеть чек-бокс, который будет гласить "оставить текущий код доступа для подтверждения платежей в данном сеансе" (ну или наоборот - "сменить" - как будет удобней это реализовать), отметку в котором я бы наверняка снимал в этом случае для безопасности.
3
Комментарии 3
Кстати, альтернативный вариант - задавать в настройках.
Да, наверно сразу не въехать. Ну нет, в настройках никак нельзя.
Если я сейчас знаю, что буду оплачивать ещё тридцать три платежки, то буду отмечать чек-бокс с "просьбой" оставить текущий код доступа (т.е. чтобы не тереть через несколько минут новый и не вводить заново), а если я больше платить не планирую (например, купил валюты и продолжаю "играться" с интернет-банком: изучаю выписки, мили, бонусы, варианты авиабилетов и прочее), то лучше сразу прервать действие только что введенного для подтверждения транзакции кода.
А сейчас дырка - злоумышленник может перехватить управление компом, не давая юзеру разлогиниться, и пока тот судорожно будет искать топор для перерубания проводов, всё сольёт