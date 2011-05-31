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Реализовано

Оставить все операции покупки авиабилетов льготными

начиная с 10 июня 2011 г. Банк исключит из числа льготных операции оплаты авиабилетов по всем своим кредитным картам вне Интернет-Банка.



Только что прочитал новость про оплату авиабилетов. Лично для меня это просто ОГРОМНЫЙ минус. Я уже понял, что покупка через интернет-банк, покрайней мере в ближайшее время, мне не интересна по слудующим причинам:

1) нередко промо-тарифы доступны только через сайт а/к

2) нет возможности ввести промо-коды

3) некоторые авиакомпании дают дополнительные мили или другие подарки при покупке билеты на сайте а/к

4) самое главное, во многих случаях в интернет-банке просто невозможно приобрести билеты. например, билеты со стоповерам или билеты на строго определенные рейсы

Даже если банк будет делать такие операции льготными после обращения на cards@avangard.ru, это не лучшее решение, так как и без этого хватает дел.

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