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Сергей
(Garrik2)
Реализовано
Оставить все операции покупки авиабилетов льготными
начиная с 10 июня 2011 г. Банк исключит из числа льготных операции оплаты авиабилетов по всем своим кредитным картам вне Интернет-Банка.
34
Только что прочитал новость про оплату авиабилетов. Лично для меня это просто ОГРОМНЫЙ минус. Я уже понял, что покупка через интернет-банк, покрайней мере в ближайшее время, мне не интересна по слудующим причинам:
1) нередко промо-тарифы доступны только через сайт а/к
2) нет возможности ввести промо-коды
3) некоторые авиакомпании дают дополнительные мили или другие подарки при покупке билеты на сайте а/к
4) самое главное, во многих случаях в интернет-банке просто невозможно приобрести билеты. например, билеты со стоповерам или билеты на строго определенные рейсы
Даже если банк будет делать такие операции льготными после обращения на cards@avangard.ru, это не лучшее решение, так как и без этого хватает дел.
Комментарии 34
Соглашусь. Вот в последний полет, к примеру, на борту самолета я купил замечательный адаптер-переходник для путешественников (можно втыкать в любую розетку мира). Вопрос: в следующий раз буду ли я использовать кредитку для оплаты чего-нибудь во время полета? Ответ: береженого Бог бережет.
Как раз понятно.
1) Любимая игрушка взрослых дядей.
2) Бонус банка значительно выше.
+1000
Добавлю - еще мне не нравится такой метод внедрения услуги.
Я давно уже вырос из ясельного возраста и считаю, что я сам вправе решать что и где покупать.
Не поверю, что покупка а/билетов "на стороне" резко стала настолько невыгодна банку.
Ведь покупка через ИБ остается льготной, а там посредников больше.
У нас куча людей, причем неглупых и образованных, искренне считают, что (цитата с одного из форумов) "кредитки созданы, чтобы банки могли срубить бабла"
Когда с середины лета на ру_тревеле начнут появляться гневные отзывы на Авангард, то ни мне, ни другим завсегдатаям этого коммьюнити просто НЕЧЕГО будет сказать тем людям, которым мы в свое время честно советовали Авангард, как наиболее _продвинутый_ банк для путешественников. А те люди поставят банк на одну ступень с печально известными ХКФами, GEманями и подобными им конторками с 50% ставок и кучей скрытых комиссий. Вот это уже будет окончательный выстрел в голову.
Крайне неудачная идея, необходимо отменить.
Оптимист
Они уже появляются. Причем перевранные, из пятых рук.
А наш народ постоянно ожидающей какой-нибудь пакости(и справедливо) разнесет молву, что нельзя поупать не только а/билеты, но и ......а уж дальше в меру фантазии.
Придется о рекомендациях "Авангарда" друзьям и знакомым пока(надеюсь, что пока) забыть.
Да, полностью согласен. Я "приторможу" приход в банк своих друзей и коллег, кому я все расписал ранее в радужном свете. Надо понаблюдать за пациентом...
Объясните хотя бы одну вещь. Ну, покупая билеты в начале - понятно. Но чем виноваты те, кто покупает билеты в пути, тем более - при каких-либо изменениях в маршруте? Почему человек, оказавшийся, скажем, в Европе, будет вынужден искать возможность залезть в интернет-банк, чтобы купить билет исключительно через интерфейс Авангарда, причем, вряд ли (для данного случая) по самым низким ценам?
Зачем делать хуже то, что и так работает? Надо не заставлять людей покупать билеты онлайн, а делать так, чтобы они выбрали это сами! Неужели вам так не кажется?
Ну они просто никогда не сидели в аэропорту с маленьким ребенком в коляске и не слышали ответ представителя а/к, что "рейс отменен, следующий рейс Люфтганзы в Москву - через два дня", как мне довелось не далее как 25 мая оказаться в Гамбурге в момент, когда облако исландского вулкана дошло до севера Германии. Поверьте мне, я был готов тогда купить ЛЮБЫЕ билеты ЛЮБОЙ картой с ЛЮБОЙ трансграничкой и на ЛЮБОЙ вид транспорта Проблема была лишь в том, что не летало НИЧЕГО.
В принципе, мне даже бы вылет из грейса не показался бы проблемой в тот момент
Собственно альтернатива в виде покупки билета по кредитке иного банка не смущает - будет кредитная история в другом банке.
А писать сообщения и слать скриншоты каждый раз.... может еще анализы высылать ?
Пороще воспользоваться картой другого банка.
Вы неправильно прочитали текст новости, все несколько печальнее. Танцы с почтой в данном случае не помогут, так как сайт АК не является Интернет-агенством. Если читать текст новости в лоб, то по покупкам на сайтах АК никто ничего возвращать не собирается.
По моим реклмендациям много моих коллег тоже открыли себе кредитные карты банка.
А в дальнейшем при выборе Банка для зарплатного проекта, я убедила руководство и описала все преимущества и наша компания перешла в банк Авангард.
Действительно у Аванграда много плюсов. Но! Стали переодически появляться некие минусы. А уж то, что придумали с авиабилетами - это вообще ни в какие ворота не лезет. Возмущению моему нет предела. Настолько я еще не была разочарована. И скорее всего полностью откажусь от кредитной карты этого банка. Останется только расчетная по зарплатному проекту. И то... не знаю на сколько. У нас руководство все таки ориентировано на сотрудников и если будет много жалоб, то мы перейдем в другой банк на зарплатный проект.
А банку желаю быть ориентированным на клиентов. И дорожить своей репутацией.
A_S
Вот-вот, может быть тогда у придумавшего этот гадкий изврат мозги на место встанут! Уж лучше бы просто ввели годовую оплату за карты, без всяких льгот и оборотов - не так было бы обидно, да и деньги большинству посильные.
Так нам станет еще лучше.... Вы меня просто добили "контрольным"
Я проголосовал за идею "оставить операции покупки авиабилетов льготными".
Но не за счёт ухудшения условий гораздо большему числу ОБЫЧНЫХ клиентов (в том числе и мне), которые понятия не имеют о промотарифах, стоповерах, стыковочных рейсах и прочая.
Но вообще, конечно, ситуация выглядит крайне забавной. На удивление непросчитанный ход, раз его так быстро и легко отменили. ИМХО, конечно же.
В связи с этим убежден, что у банка есть шансы увеличить число клиентов, пользующихся покупкой билетов в ИБ:
1). Переработать интерфес
2). Расширить список авиакомпаний
3). Пересмотреть цены.
Чтобы сделать это еще привлекательнее, можно (опционально) также попробовать:
4). Добавить опции выбора питания и места (если применимо к а/к)
5). Иногда объявлять скидки на некоторые направления
Тогда есть шанс говорить о том, что система найдет своих пользователей.
Ну и про интерфейс, да и возможности поиска - я не люблю ругать Авангард, так что тут кроме как промолчать вариантов не остаётся, увы (((
Наверное, Вы правы. Но деньги (в т.ч. в кредит) клиентов и карты других банков - немного разные вещи (ИМХО). Пусть незначительно, но возрастут потери, возможен фрод и т.п.
А насчет "ругать" - как раз ругать не надо, а вот попробовать помочь советом - пожалуй, стоит...
А я-то всегда думала,что все безналичные расчёты по кредитке (оплата товаров и услуг) являются льготными по умолчанию...
Молодцы,что отменили!
Способность признавать и исправлять ошибки,а не упорствовать в них есть признак высокоразвитого bankus sapiens