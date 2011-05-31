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Аватар Сергей (Garrik2)
31.05.2011 13:23 #
Реализовано

Оставить все операции покупки авиабилетов льготными

начиная с 10 июня 2011 г. Банк исключит из числа льготных операции оплаты авиабилетов по всем своим кредитным картам вне Интернет-Банка.

Только что прочитал новость про оплату авиабилетов. Лично для меня это просто ОГРОМНЫЙ минус. Я уже понял, что покупка через интернет-банк, покрайней мере в ближайшее время, мне не интересна по слудующим причинам:
1) нередко промо-тарифы доступны только через сайт а/к
2) нет возможности ввести промо-коды
3) некоторые авиакомпании дают дополнительные мили или другие подарки при покупке билеты на сайте а/к
4) самое главное, во многих случаях в интернет-банке просто невозможно приобрести билеты. например, билеты со стоповерам или билеты на строго определенные рейсы
Даже если банк будет делать такие операции льготными после обращения на cards@avangard.ru, это не лучшее решение, так как и без этого хватает дел.
34

Комментарии 34

Pif
#
Для меня самый главный минус ИБ - это физическая невозможность купить билеты с вылетом обратно из другого места, а так же невозможность сделать остановку по маршруту. Покупку сегментов по отдельности как вариант не рассматриваю (билет при этом может втрое дороже стоить). Очень жаль, но все покупки а/б отныне вынужден буду делать через ВТБ24. А даже если мой маршрут случайно и окажется в ИБ - все равно воспользуюсь ВТБ24. Как говорила моя первая жена - "из принципа".
smile:)
rdc
#
А для меня главный минус - сама вероятность нарваться на нельготную операцию, без возможности отключить такие операции обнулением лимита.
user007
#
Не очень понятно, зачем это вообще сделали. Главный принцип льготности операции (если я ничего не путаю) - ее безналичность, при этом не перевод денег, а оплата услуг. Почему меня вынуждают покупать билеты в ИБ Авангарда - непонятно, при том, что там не всегда есть нужные направления, да и цены на сайтах а/к подчас ниже. Глуповато как-то получается...
smile:(
Pif
#
для меня главный минус - сама вероятность нарваться на нельготную операцию

rdc

Соглашусь. Вот в последний полет, к примеру, на борту самолета я купил замечательный адаптер-переходник для путешественников (можно втыкать в любую розетку мира). Вопрос: в следующий раз буду ли я использовать кредитку для оплаты чего-нибудь во время полета? Ответ: береженого Бог бережет.
Pif
#
Почему меня вынуждают покупать билеты в ИБ Авангарда - непонятно

user007

Как раз понятно.
1) Любимая игрушка взрослых дядей.
2) Бонус банка значительно выше.
АлексСпб
#
А для меня главный минус - сама вероятность нарваться на нельготную операцию, без возможности отключить такие операции обнулением лимита.

rdc


+1000

Добавлю - еще мне не нравится такой метод внедрения услуги.
Я давно уже вырос из ясельного возраста и считаю, что я сам вправе решать что и где покупать.
Не поверю, что покупка а/билетов "на стороне" резко стала настолько невыгодна банку.
Ведь покупка через ИБ остается льготной, а там посредников больше.
claclu
#
Я считаю, что главная проблема еще впереди.
У нас куча людей, причем неглупых и образованных, искренне считают, что (цитата с одного из форумов) "кредитки созданы, чтобы банки могли срубить бабла"

Когда с середины лета на ру_тревеле начнут появляться гневные отзывы на Авангард, то ни мне, ни другим завсегдатаям этого коммьюнити просто НЕЧЕГО будет сказать тем людям, которым мы в свое время честно советовали Авангард, как наиболее _продвинутый_ банк для путешественников. А те люди поставят банк на одну ступень с печально известными ХКФами, GEманями и подобными им конторками с 50% ставок и кучей скрытых комиссий. Вот это уже будет окончательный выстрел в голову.
m.osipov
#
Некрасиво получилось - Авангард начал навязывать свои услуги клиентам. Не ожидал от банка такого.

Крайне неудачная идея, необходимо отменить.
АлексСпб
#
Когда с середины лета на ру_тревеле начнут появляться гневные отзывы на Авангард...

claclu


Оптимист smile:)

Они уже появляются. Причем перевранные, из пятых рук.
А наш народ постоянно ожидающей какой-нибудь пакости(и справедливо) разнесет молву, что нельзя поупать не только а/билеты, но и ......а уж дальше в меру фантазии.

Придется о рекомендациях "Авангарда" друзьям и знакомым пока(надеюсь, что пока) забыть.
user007
#
Придется о рекомендациях "Авангарда" друзьям и знакомым пока(надеюсь, что пока) забыть.


Да, полностью согласен. Я "приторможу" приход в банк своих друзей и коллег, кому я все расписал ранее в радужном свете. Надо понаблюдать за пациентом...
user007
#
Уважаемый ПБ!
Объясните хотя бы одну вещь. Ну, покупая билеты в начале - понятно. Но чем виноваты те, кто покупает билеты в пути, тем более - при каких-либо изменениях в маршруте? Почему человек, оказавшийся, скажем, в Европе, будет вынужден искать возможность залезть в интернет-банк, чтобы купить билет исключительно через интерфейс Авангарда, причем, вряд ли (для данного случая) по самым низким ценам?

Зачем делать хуже то, что и так работает? Надо не заставлять людей покупать билеты онлайн, а делать так, чтобы они выбрали это сами! Неужели вам так не кажется?
claclu
#

Почему человек, оказавшийся, скажем, в Европе, будет вынужден искать возможность залезть в интернет-банк, чтобы купить билет исключительно через интерфейс Авангарда, причем, вряд ли (для данного случая) по самым низким ценам?

user007


Ну они просто никогда не сидели в аэропорту с маленьким ребенком в коляске и не слышали ответ представителя а/к, что "рейс отменен, следующий рейс Люфтганзы в Москву - через два дня", как мне довелось не далее как 25 мая оказаться в Гамбурге в момент, когда облако исландского вулкана дошло до севера Германии. Поверьте мне, я был готов тогда купить ЛЮБЫЕ билеты ЛЮБОЙ картой с ЛЮБОЙ трансграничкой и на ЛЮБОЙ вид транспорта smile:) Проблема была лишь в том, что не летало НИЧЕГО.
В принципе, мне даже бы вылет из грейса не показался бы проблемой в тот момент smile:angel:
viabank
#
Лично меня напрягает риск нарваться на нельготную операцию там, где её не ожидал. До сих пор банально был выкручен в нуль лимит снятия наличных по кредиткам. А теперь есть риск, что МСС из "черного списка" влетит в трансакцию по-ошибке.

Собственно альтернатива в виде покупки билета по кредитке иного банка не смущает - будет кредитная история в другом банке.
viabank
#
и, да - теперь рекомендовать кредитки Авангарда - становится рисковым делом, объясняй потом человеку, почему ему проценты за кредит насчитали
Tantis
#
надо попросить сделать отдельный лимит на покупку билетов и обнулить его, чтоб не попасть.. а вобще жаль, очень жаль... а я всем друзьям рекламировал Авангард.. придется это прекращать... а то можно потом и по лицу получить...
antom2011
#
Раньше я, не задумываясь, использовал кредитку, а теперь НЕ МОГУ. Простейшего авиабилета Спб-Берлин-СПб с выбором места и выбором еды, как на сайте AirBerlin, в ИБ просто нет.

А писать сообщения и слать скриншоты каждый раз.... smile:wall: может еще анализы высылать ? smile8)
Пороще воспользоваться картой другого банка.
azav
#
Для меня эта новость не критична, билеты практически не покупаю, но сам факт деления операций покупки по карте на льготные и не льготные не нравится.
Xamcme
#
Нововведение действительно выглядит странно для банка с репутацией ориентированности на клиента... Ранее достаточно было знать сайт АК, постоянным клиентом которой являешься и после выбора тарифа спокойно оплатить покупку картой Авангарда. А теперь нужно еще проверить доступность тарифа в ИБ и в случае отсутствия такового запустить процесс "танцы-с-почтой-банка" для утверждения льготности операции. Разве "выгода" в удобстве и времени для клиентов не очевидна? smile:|
Eolan
#
Мне кажется, основная проблема в ограничении свободы выбора. Ведь ИБ Авангарда не может охватить ВСЕ авиабилеты. Соответственно летатьможно только тем что у него есть - а это уже не гуд. Если бы они хотя бы сделали приписку типа "покупка авиабилетов имеющихся в ИБ Авангарда в других компаниях является нельготной"- еще куда не шло... Но абсолютно всех - абсурд.
Pif
#
Ранее достаточно было знать сайт АК, постоянным клиентом которой являешься и после выбора тарифа спокойно оплатить покупку картой Авангарда. А теперь нужно еще проверить доступность тарифа в ИБ и в случае отсутствия такового запустить процесс "танцы-с-почтой-банка" для утверждения льготности операции.

Xamcme

Вы неправильно прочитали текст новости, все несколько печальнее. Танцы с почтой в данном случае не помогут, так как сайт АК не является Интернет-агенством. Если читать текст новости в лоб, то по покупкам на сайтах АК никто ничего возвращать не собирается.
A_S
#
Кредитную карту банка Аванград я завела себе именно для оплаты авиабилетов. Потом стала активным пользователем и преданным клиентом. Являюсь клиентом банка с мая 2007 года.
По моим реклмендациям много моих коллег тоже открыли себе кредитные карты банка.
А в дальнейшем при выборе Банка для зарплатного проекта, я убедила руководство и описала все преимущества и наша компания перешла в банк Авангард.
Действительно у Аванграда много плюсов. Но! Стали переодически появляться некие минусы. А уж то, что придумали с авиабилетами - это вообще ни в какие ворота не лезет. Возмущению моему нет предела. Настолько я еще не была разочарована. И скорее всего полностью откажусь от кредитной карты этого банка. Останется только расчетная по зарплатному проекту. И то... не знаю на сколько. У нас руководство все таки ориентировано на сотрудников и если будет много жалоб, то мы перейдем в другой банк на зарплатный проект.
А банку желаю быть ориентированным на клиентов. И дорожить своей репутацией.
user007
#
и если будет много жалоб, то мы перейдем в другой банк на зарплатный проект

A_S

Вот-вот, может быть тогда у придумавшего этот гадкий изврат мозги на место встанут! Уж лучше бы просто ввели годовую оплату за карты, без всяких льгот и оборотов - не так было бы обидно, да и деньги большинству посильные.
Xamcme
#
Вы неправильно прочитали текст новости, все несколько печальнее. Танцы с почтой в данном случае не помогут, так как сайт АК не является Интернет-агенством. Если читать текст новости в лоб, то по покупкам на сайтах АК никто ничего возвращать не собирается.
Pif


Так нам станет еще лучше.... Вы меня просто добили "контрольным" smile:cry:
читающий
#
Уж лучше бы просто ввели годовую оплату за карты, без всяких льгот и оборотов - не так было бы обидно, да и деньги большинству посильные.
user007


Я проголосовал за идею "оставить операции покупки авиабилетов льготными".
Но не за счёт ухудшения условий гораздо большему числу ОБЫЧНЫХ клиентов (в том числе и мне), которые понятия не имеют о промотарифах, стоповерах, стыковочных рейсах и прочая.
user007
#
Решение банка по поводу нельготности покупки авиабилетов отменено (теперь все так, как было раньше). См.новости в ИБ.
trytrytry
#
Остается последний вопрос: на этот-то раз хоть один маркетолог пострадает за свои необдуманные действия, нанесшие банку за 2 дня репутационный ущерб без толики прибыли?
trytrytry
#
P. S. Авангард, вы лучшие!
TLS
#
УРАААААА ))))
Но вообще, конечно, ситуация выглядит крайне забавной. На удивление непросчитанный ход, раз его так быстро и легко отменили. ИМХО, конечно же.
user007
#
Я полагаю, что карательными методами расположения клиентов не добиться smile:D
В связи с этим убежден, что у банка есть шансы увеличить число клиентов, пользующихся покупкой билетов в ИБ:
1). Переработать интерфес
2). Расширить список авиакомпаний
3). Пересмотреть цены.

Чтобы сделать это еще привлекательнее, можно (опционально) также попробовать:
4). Добавить опции выбора питания и места (если применимо к а/к)
5). Иногда объявлять скидки на некоторые направления

Тогда есть шанс говорить о том, что система найдет своих пользователей. smile:oops:
TLS
#
ИМХО. Если уж говорить о популярности системы - надо открывать доступ к ней ВСЕМ, в т.ч. не клиентам Авангарда. Т.к. пока это всё варится в уютном болотце Авангард ИБ, конкурировать с Энивэй, Озоном, Наборту (нужное вписывайте) во-первых не получится, во-вторых и стимула не будет.
Ну и про интерфейс, да и возможности поиска - я не люблю ругать Авангард, так что тут кроме как промолчать вариантов не остаётся, увы (((
user007
#
TLS
Наверное, Вы правы. Но деньги (в т.ч. в кредит) клиентов и карты других банков - немного разные вещи (ИМХО). Пусть незначительно, но возрастут потери, возможен фрод и т.п.
А насчет "ругать" - как раз ругать не надо, а вот попробовать помочь советом - пожалуй, стоит... smile:)
TLS
#
А с советами очень просто. Зайдите на anywayanyday, ozon.travel и "почувствуйте разницу". И если с точки зрения функционала и осталось добавить, пожалуй, только сложные маршруты прикрутить, то с точки зрения ну "дизайна" и представления информации... Не знаю. Тут не эксперт и слов красивых об этом писать не умею, но то что доступные варианты перелета легче воспринимаются у конкурентов, это факт. А ведь это тоже тот параметр, по которому мы выбираем систему бронирования, правда же?
ProstoFilia
#
но сам факт деления операций покупки по карте на льготные и не льготные не нравится.

azav
Золотые слова . smile8)
А я-то всегда думала,что все безналичные расчёты по кредитке (оплата товаров и услуг) являются льготными по умолчанию...

Молодцы,что отменили!
Способность признавать и исправлять ошибки,а не упорствовать в них есть признак высокоразвитого bankus sapiens smile;)
VEI
#
03.06.2011 в 12:26 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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