Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Андрей Иванов (Clevelus)
31.05.2011 15:07 #
Ждет рассмотрения

Уведомление СМС о нельготной покупке

Ввиду того, что появился вариант покупки, на который может "наступить" каждый, в связи с изменениями тарифов, предлагаю: в случае, если операция по карте нельготная присылать соответствующее СМС уведомление об этом.
Тогда клиент будет об этом знать (в случае чего позвонит в банк) и до момента списания сможет погасить задолжность или решить вопрос иным способом.

ЗЫ: касается не только операций покупки авиабилетов, а вообще всех нельготных операций.
3

Комментарии 3

RKZ
#
IMHO лучше сделать возможность заблокировать нельготные операции!
Теневая экономка
#
Если уведомление придет уже после совершения операции, то по принципу FIFO гасить задолженность придется в ноль, включая все предыдущие льготные операции. А это не всегда кстати. Особенно если клиент рассчитывал на полноценный грейс.
viabank
#
зачем отдельная смс? одни только накладые расходы получаются. достаточно в стандартной смс поменять формулировку. и вообще, Авангард уже передумал превращать отдельные покупки в нельготные.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.