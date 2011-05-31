Ждет рассмотрения

Уведомление СМС о нельготной покупке

Ввиду того, что появился вариант покупки, на который может "наступить" каждый, в связи с изменениями тарифов, предлагаю: в случае, если операция по карте нельготная присылать соответствующее СМС уведомление об этом.

Тогда клиент будет об этом знать (в случае чего позвонит в банк) и до момента списания сможет погасить задолжность или решить вопрос иным способом.



ЗЫ: касается не только операций покупки авиабилетов, а вообще всех нельготных операций.

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