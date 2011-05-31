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Аватар Роман (RKZ)
31.05.2011 15:27 #
Ждет рассмотрения

Возможность запретить НЕЛЬГОТНЫЕ операции.

В связи с тем, что заранее нельзя узнать льготная операция или нет, сделать возможность установки лимита по таким операциям в 0
4

Комментарии 4

Pif
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Народ в параллельной идее предлагает немного другую редакцию - ввести в карточных лимитах лимит на покупки авиабилетов вне ИБ smile:D
RKZ
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лимит на покупки авиабилетов вне ИБ

Pif

Ага а завтра введут - что еда в макдональдсе нельготная или покупка в Метро (мили же по ним не начисляются)
viabank
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ну, насчет установки в нуль - это сильно. до определенной денежной величины мне не критично - льготная операция или нет. если у меня ~30К покупки по картам в месяц, я не очень расстроюсь, если на ~1К из них побегут проценты, например, за перекус с семьей в макдаке. ну не стану я давиться за ~15р процентов и доставать карту другого банка по мелочи. а поскольку предел допустимости у каждого в этом вопросе свой, то нужен не запрет, а лимит на нельготные операции. в таком виде идею я поддержу.
АлексСпб
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я не очень расстроюсь, если на ~1К из них побегут проценты, например, за перекус с семьей в макдаке. ну не стану я давиться за ~15р процентов

viabank


Не совсем так, Из-за нельготности операции Вам придется гасить в "0" все предыдущие, даже из-за "15 руб".
Усложнится алгоритм гашения в грейс период.
Я лучше сразу же наликом "за перекус с семьей в макдаке" заплачу, не обеднею smile:), но "алгоритм гашения" сохранится.
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