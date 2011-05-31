Возможность запретить НЕЛЬГОТНЫЕ операции.

Pif 31.05.2011 22:31 # Народ в параллельной идее предлагает немного другую редакцию - ввести в карточных лимитах лимит на покупки авиабилетов вне ИБ 0
Комментарии 4
Ага а завтра введут - что еда в макдональдсе нельготная или покупка в Метро (мили же по ним не начисляются)
Не совсем так, Из-за нельготности операции Вам придется гасить в "0" все предыдущие, даже из-за "15 руб".
Усложнится алгоритм гашения в грейс период.
Я лучше сразу же наликом "за перекус с семьей в макдаке" заплачу, не обеднею , но "алгоритм гашения" сохранится.