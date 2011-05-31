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Аватар Алексей (alif)
31.05.2011 19:31 #
Реализовано

Подтверждение о получении письма на cards@

Хотелось бы получать автоматическое подтверждение о получении письма, отправленного на cards@, что бы быть уверенным, что оно дошло, не погибло в спамобойке и вообще. В автоответе добавлять назначенный номер обращения/кейса.
5

Комментарии 5

diev.ya.ru
#
Однако, потеряется неформальный подход smile:D
VEI
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автоматическое подтверждение попробуем сделать, добавлять назначенный номер обращения пока нереально - они не номеруются в принципе.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
alif
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Ура. Даже первая часть - очень здорово.

А CRM ваша с почтой работать не умеет разве? Вроде, не биг дил с кейсами работать... В любом случае, даже квитирование будет очень полезным, а со всем остальным - будем надеятся, что переписки с банком будет очень мало (в хорошем смысле этого слова)
rdc
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Любую систему helpdesk прикрутить не так сложно.
Заодно упростится работа сотрудников - ответные письма клиентов будут автоматически подшиваться к открытыми тикетам.
VEI
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07.03.2012 в 11:03 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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