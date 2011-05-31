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Реализовано

Подтверждение о получении письма на cards@

Хотелось бы получать автоматическое подтверждение о получении письма, отправленного на cards@, что бы быть уверенным, что оно дошло, не погибло в спамобойке и вообще. В автоответе добавлять назначенный номер обращения/кейса.

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