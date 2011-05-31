Реализовано
Подтверждение о получении письма на cards@
Хотелось бы получать автоматическое подтверждение о получении письма, отправленного на cards@, что бы быть уверенным, что оно дошло, не погибло в спамобойке и вообще. В автоответе добавлять назначенный номер обращения/кейса.
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Комментарии 5
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
А CRM ваша с почтой работать не умеет разве? Вроде, не биг дил с кейсами работать... В любом случае, даже квитирование будет очень полезным, а со всем остальным - будем надеятся, что переписки с банком будет очень мало (в хорошем смысле этого слова)
Заодно упростится работа сотрудников - ответные письма клиентов будут автоматически подшиваться к открытыми тикетам.