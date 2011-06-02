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На рассмотрении

Дополнительные карты и интернет-банк

Просмотрел предложенные идеи и обнаружил, что никто не поднял вопрос о работе в интернет-банке с дополнительными картами.

Сейчас она реализована чуть больше, чем никак: дополнительная карта в ИБ не отображается, в мини-выписке основной карты операции по ней отсутствуют. Т.о., операции по ней я могу увидеть только в полной выписке по основной карте раз в месяц.

В ИБ я задавал сотрудникам банка этот вопрос, на что было предложено держателю доп. карты подключить ИБ. Иметь два аккаунта для просмотра транзакций по одному счету - это очень неудобно, теряется изначальный смысл: карт несколько, один счет, единое управление этим счетом.



Самый минимум необходимого - отображение в разделе "Последние операции по карте" основной карты также операций по доп. картам к ней.

Идею можно развить до возможности просмотра операций по каждой доп. карте отдельно, с возможностью формирования ежемесячной выписки только по ней.



Смежная проблема с SMS-информированием: абсолютно логично, что владелец основной карты и счета тоже должен получать сообщения по транзакциям по доп. картам. Однако в данный момент к карте можно привязать только один номер телефона.

Необходимо, чтобы сообщение, помимо отправки на телефон держателя доп. карты, также дублировалась на телефон владельца основной карты.

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