На рассмотрении
Дополнительные карты и интернет-банк
Просмотрел предложенные идеи и обнаружил, что никто не поднял вопрос о работе в интернет-банке с дополнительными картами.
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Сейчас она реализована чуть больше, чем никак: дополнительная карта в ИБ не отображается, в мини-выписке основной карты операции по ней отсутствуют. Т.о., операции по ней я могу увидеть только в полной выписке по основной карте раз в месяц.
В ИБ я задавал сотрудникам банка этот вопрос, на что было предложено держателю доп. карты подключить ИБ. Иметь два аккаунта для просмотра транзакций по одному счету - это очень неудобно, теряется изначальный смысл: карт несколько, один счет, единое управление этим счетом.
Самый минимум необходимого - отображение в разделе "Последние операции по карте" основной карты также операций по доп. картам к ней.
Идею можно развить до возможности просмотра операций по каждой доп. карте отдельно, с возможностью формирования ежемесячной выписки только по ней.
Смежная проблема с SMS-информированием: абсолютно логично, что владелец основной карты и счета тоже должен получать сообщения по транзакциям по доп. картам. Однако в данный момент к карте можно привязать только один номер телефона.
Необходимо, чтобы сообщение, помимо отправки на телефон держателя доп. карты, также дублировалась на телефон владельца основной карты.
Комментарии 4
и операции по ним тоже хорошо видны.
да, мы оформляли второй ИБ, но нужды туда заходить никакой не было - все очень удобно в основном ИБ...
Судя по этому отзыву: http://www.banki.ru/services/response...ID=3269281 что-то действительно было сделано по отображению доп. карт, но у меня сайт ИБ выглядит по старому.
Может действительно на доп. карту надо оформить ИБ - не знаю, сотрудники БРС ничего внятного по этому поводу сказать не смогли.