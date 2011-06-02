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Идеи
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Аватар Heaven
02.06.2011 10:01 #
На рассмотрении

Дополнительные карты и интернет-банк

Просмотрел предложенные идеи и обнаружил, что никто не поднял вопрос о работе в интернет-банке с дополнительными картами.
Сейчас она реализована чуть больше, чем никак: дополнительная карта в ИБ не отображается, в мини-выписке основной карты операции по ней отсутствуют. Т.о., операции по ней я могу увидеть только в полной выписке по основной карте раз в месяц.
В ИБ я задавал сотрудникам банка этот вопрос, на что было предложено держателю доп. карты подключить ИБ. Иметь два аккаунта для просмотра транзакций по одному счету - это очень неудобно, теряется изначальный смысл: карт несколько, один счет, единое управление этим счетом.

Самый минимум необходимого - отображение в разделе "Последние операции по карте" основной карты также операций по доп. картам к ней.
Идею можно развить до возможности просмотра операций по каждой доп. карте отдельно, с возможностью формирования ежемесячной выписки только по ней.

Смежная проблема с SMS-информированием: абсолютно логично, что владелец основной карты и счета тоже должен получать сообщения по транзакциям по доп. картам. Однако в данный момент к карте можно привязать только один номер телефона.
Необходимо, чтобы сообщение, помимо отправки на телефон держателя доп. карты, также дублировалась на телефон владельца основной карты.
4

Комментарии 4

Sergei-2002
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Ещё что бы можно было подключить SMS информирование к доп картам.
Heaven
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SMS-информирование к доп. карте можно подключить, но, как я написал ранее, только один телефон. Т.е. SMS получает или держатель доп. карты, или владелец основной карты, в зависимости, какой телефон подключить. Логично было бы, чтоб сообщения об операциях по доп. карте получали оба.
AEro
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странно, я вижу в ИБ и основную и дополнительную карту.
и операции по ним тоже хорошо видны.
да, мы оформляли второй ИБ, но нужды туда заходить никакой не было - все очень удобно в основном ИБ...
Heaven
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Вам не трудно объяснить, куда надо зайти, чтоб увидеть доп.карты? В списке с основными картами? Там у меня кроме основных больше никаких нет.
Судя по этому отзыву: http://www.banki.ru/services/response...ID=3269281 что-то действительно было сделано по отображению доп. карт, но у меня сайт ИБ выглядит по старому.
Может действительно на доп. карту надо оформить ИБ - не знаю, сотрудники БРС ничего внятного по этому поводу сказать не смогли.
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