Вчера посетил мероприятие "Встреча друзей банка".
Остался доволен как организацией самой встречи, так и содержимым.
Мной было предложено использовать в качестве авторизации на проведение платежных операций электронные ключи, вместо бумажных карточек с набором УЖЕ заготовленных комбинаций цифр.
Хочу расписать более подробно и ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ сильно надеюсь, что это все-таки внедрят - моя лояльность к банку вырастет МНОГОКРАТНО, не смотря на некоторые недочеты-ошибки банка.
Предлагаю использовать вместо скретч-карты электронный токен. Например Аладдин - http://www.aladdin-rd.ru/catalog/etoken/otp/
или http://www.aladdin-rd.ru/catalog/etoken/pass/
.
Ключи с дисплеем - на котором отображается уникальный код.
Плюсы подхода:
+ бесконечные ключи (срок работы брелока - 5 лет на одной батареи, потом меняем батарею и еще 5 лет
)
+ ключи НИГДЕ не хранятся - генерируются сиюмоментно и УНИКАЛЬНО
+ не надо доставать карточку, искать монетку, тереть код...
+ при использовании брелока с USB - возможна авторизация как при прямом подключении к компьютеру, так и по вводу сгенерированного кода напрямую в форму (смартфоны, компьютеры без доступа к USB и т.д.)
+ несколько приятных плюшек, о которых можно почитать, например здесь: http://www.topsbi.ru/?artID=134
Минусы:
- стоимость выше "бумаги", хотя в перспективе - вряд ли
- менять батарею 1 раз в 5 лет (сомнительный минус)
Для себя минусов больше не вижу
Теперь о стоимости
Если Банк не может обеспечить каждого клиента таким брелоком (а стоит он примерно от 700р), предлагаю несколько вариантов:
1. Банк дает в аренду клиенту брелок за некоторую комиссию, как СМС-уведомления. Думаю 60р/мес за пользование таким ключом - не сильно ударит по корману клиента.
2. Продавать ключи. Я готов заплатить за БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННУЮ и УДОБНУЮ услугу единовременно 700, 1000, 1500 руб.
3. Для держателей карт уровня Голд и выше - выдавать на безвозмездной основе, т.к. стоимость обслуживания таких карт более чем в 13 раз выше обычной карты - надо как-то оправдывать полученные деньги
4. Продавать ключи на льготных условиях держателям карт класса Голд и выше, либо просто дифференцировать по классу, например: для самого низкого класса - 100% стоимости ключа, для Классических карт - 70%, Голд - 10% и т.д.
ОЧЕНЬ надеюсь, что вы все-таки внедрите предложенную систему авторизации - я буду безмерно счастлив (думаю и многие другие)!
P.S. Например Яндекс.Деньги - уже используют аналогичные устройства
Комментарии 1